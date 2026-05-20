Incontro tra Confcommercio ed Ezio De Rose: focus su parcheggi, commercio e rilancio urbano di Enna

COMUNICATO STAMPA CONFCOMERCIO

Il candidato del centrodestra: “Ascolto costante delle categorie produttive e interventi concreti per il commercio cittadino”

Il candidato a sindaco di Enna per il centrodestra, Ezio De Rose, ha incontrato lunedì pomeriggio i vertici provinciali di Confcommercio e la presidente della Delegazione comunale di Enna per un confronto sui principali temi che riguardano il comparto produttivo cittadino.

Nel corso dell’incontro, De Rose ha illustrato alcune delle priorità programmatiche della coalizione, soffermandosi in particolare sulla necessità di potenziare il sistema delle soste e dei parcheggi nella parte alta della città. Secondo il candidato, l’amministrazione comunale dovrà intervenire con un ampio progetto di riqualificazione sostenuto da adeguati finanziamenti, finalizzato anche al recupero e all’ampliamento degli immobili commerciali.

L’obiettivo, ha spiegato De Rose, è favorire la fusione di locali contigui per consentire l’espansione dei negozi di vicinato, creando spazi più funzionali e competitivi, oltre a incentivare l’insediamento di attività artigianali e commerciali nelle aree urbane meno servite.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema degli eventi e delle manifestazioni cittadine. Il candidato del centrodestra ha sottolineato l’importanza di una programmazione coordinata con gli altri comuni della provincia, così da evitare sovrapposizioni e costruire un calendario capace di attrarre visitatori e generare ricadute economiche per il territorio.

Sul rapporto con le organizzazioni di categoria, De Rose ha ribadito la volontà di mantenere un confronto costante con i rappresentanti delle imprese, al fine di monitorare l’attuazione del programma amministrativo e valutare l’efficacia dei provvedimenti adottati.

La presidente della Delegazione Confcommercio di Enna, Fabiola Lo Presti, ha assicurato la piena collaborazione della struttura comunale dell’associazione e ha chiesto al candidato un impegno concreto per la realizzazione di un nuovo parcheggio nell’area della Prefettura e per l’estensione del servizio navetta durante i fine settimana.

Il direttore provinciale di Confcommercio, Gianluca Speranza, ha evidenziato la disponibilità del sistema associativo a collaborare ai processi di riqualificazione urbana dei quartieri cittadini, puntando sul rafforzamento dei servizi e sulla presenza diffusa delle attività commerciali di prossimità.

Il presidente provinciale di Confcommercio, Maurizio Prestifilippo, ha invece richiamato l’attenzione sulle criticità derivanti dall’accorpamento della Camera di Commercio a Palermo, che ha privato il territorio ennese di un importante strumento di programmazione economica. Prestifilippo ha quindi invitato De Rose a sensibilizzare le forze politiche del centrodestra affinché venga affrontata in maniera definitiva la questione delle Camere di Commercio in Sicilia.

All’incontro erano presenti anche il presidente del Consiglio comunale uscente, Paolo Gargaglione, e l’esponente di “Noi Moderati”, Gaetano Di Maggio.

Al termine del confronto, De Rose ha espresso apprezzamento per la disponibilità mostrata da Confcommercio, assicurando che, in caso di vittoria elettorale, il dialogo con le organizzazioni di categoria sarà garantito durante tutto il mandato amministrativo.