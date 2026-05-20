Inaugurazione dei nuovi uffici Coldiretti: gazebo e bandiere nel cuore di Piazza Armerina

Il prossimo 27 maggio Piazza Armerina ospiterà l’inaugurazione della nuova sede locale della Coldiretti. Per accompagnare questo momento istituzionale, l’amministrazione comunale ha concesso l’utilizzo temporaneo di alcuni spazi pubblici, permettendo alla federazione provinciale di allestire aree dedicate all’evento. A partire dalle ore 8:30 e fino alle 14:30, alcune delle vie e delle piazze più note della città accoglieranno i preparativi e le celebrazioni del mondo agricolo. Questo appuntamento segna un passaggio significativo per gli imprenditori del settore che operano nel territorio. L’apertura di un nuovo punto di riferimento sindacale rappresenta sempre un segnale di vitalità per il tessuto produttivo locale e per l’intera comunità.

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La mappa delle installazioni e l’organizzazione degli spazi

La direzione provinciale dell’associazione ha predisposto un piano logistico per coinvolgere attivamente i cittadini e gli associati. Il fulcro della manifestazione prenderà forma in piazza Generale Cascino. In quest’area gli organizzatori monteranno tre gazebo, destinati a fungere da punto informativo e di accoglienza per le autorità e per i partecipanti durante la mattinata. La presenza visiva della Coldiretti si estenderà anche oltre la singola piazza. Un percorso di bandiere colorerà infatti punti strategici del tessuto urbano, abbracciando piazza Falcone-Borsellino, la centrale via Generale Ciancio e piazza Garibaldi. I promotori hanno fatto questa scelta per dare la massima visibilità a un comparto essenziale per l’economia dell’entroterra siciliano.