I prezzi della benzina volano e l’Europa scopre il boom delle auto elettriche

Il conflitto in Iran sta stravolgendo le abitudini di consumo degli automobilisti europei. I rincari record dei carburanti alla pompa spingono le vendite di veicoli elettrici sia nuovi sia usati registrando un’impennata senza precedenti. Sebbene nel corso del 2025 il mercato avesse mostrato una crescita inferiore rispetto alle aspettative dei grandi produttori automobilistici la tendenza si è invertita in modo radicale negli ultimi mesi.

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L’impatto del caro petrolio sulle famiglie

La corsa del greggio internazionale ben oltre la soglia dei 100 dollari al barile ha costretto moltissimi acquirenti a rivedere i propri calcoli. I dati raccolti nei principali mercati del continente confermano che non si tratta di una variazione passeggera ma di un vero e proprio punto di svolta. Ad aprile le immatricolazioni di vetture a zero emissioni hanno segnato una crescita media del 34% coinvolgendo sia nazioni storicamente mature come la Danimarca e i Paesi Bassi sia l’Italia dove la diffusione della mobilità elettrica procedeva finora a ritmi molto più lenti.

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Le case automobilistiche accelerano la produzione

Le scuderie industriali si muovono rapidamente per adeguarsi alla nuova domanda. Diversi marchi europei registrano un forte incremento degli ordini e delle consultazioni sui canali digitali in particolare per i modelli compatti ed economici dove il pubblico si mostra più sensibile al costo dei carburanti tradizionali. Molte aziende stanno già valutando un incremento dei budget di produzione per evitare di esaurire le quote destinate al mercato prima della fine dell’anno.

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L’avanzata dei marchi cinesi più accessibili

La ricerca di alternative convenienti premia in modo evidente i costruttori asiatici. Sulle piattaforme di vendita online le ricerche di modelli elettrici economici hanno subito una vera e propria impennata. Produttori emergenti fino a poco tempo fa considerati di nicchia stanno conquistando fette di mercato consistenti grazie a prezzi competitivi attirando l’attenzione di una platea di guidatori sempre più attenta al bilancio familiare e alla sicurezza energetica quotidiana.