Elezioni a Enna: l’Università Kore detta l’agenda ai candidati sindaco in cinque punti

L’Università Kore interviene nel dibattito elettorale cittadino tracciando un manifesto programmatico in cinque direttrici. L’istituzione accademica, pur confermando la propria neutralità, si rivolge direttamente agli aspiranti primi cittadini chiedendo impegni precisi e misurabili. L’obiettivo primario consiste nel trasformare Enna in una vera “Città Polo”, capace di attrarre investimenti e residenti ben oltre i confini provinciali.

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La sfida sanitaria tra nuovo Policlinico e ospedale Umberto I

Il primo snodo cruciale affronta il tema della salute pubblica. L’Ateneo sollecita un’azione forte verso il governo regionale per sbloccare la realizzazione del quarto Policlinico siciliano, un progetto fermo da oltre tre anni. Questo traguardo si intreccia con il necessario potenziamento dell’ospedale Umberto I. I vertici accademici propongono di assegnare al presidio ospedaliero la struttura comunale del Ciss di Pergusa, un passaggio fondamentale per incrementare il numero di sale operatorie e allargare i reparti di terapia intensiva.

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Infrastrutture e viabilità per unire i quartieri

Sul fronte dei trasporti il documento punta i fari sull’isolamento ferroviario del capoluogo. La richiesta riguarda un collegamento diretto e stabile con la nuova stazione, oppure la costruzione di una tangenziale come opera compensativa. L’attenzione si sposta poi sul degrado di Enna Bassa, un’area che ospita i due terzi della popolazione ma che soffre a causa di viabilità caotica e carenza di servizi. L’Università immagina un’unificazione reale tra la parte alta e quella bassa della città, partendo dalla riqualificazione della strada provinciale e dall’istituzione di navette pubbliche gratuite.

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L’identikit del futuro amministratore

L’appello finale invita gli elettori a premiare la competenza e l’autorevolezza. La città necessita di una figura in grado di dialogare con le istituzioni superiori e di concretizzare la visione di una grande area urbana integrata. La convivenza armoniosa tra spazi storici, campus universitari e aree verdi rappresenta una risorsa preziosa. Valorizzare ogni singolo quartiere significa infatti garantire un alto livello di qualità della vita per i residenti e per le migliaia di persone che ogni giorno vivono il territorio per motivi di studio o di lavoro.