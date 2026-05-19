Wizz Air cresce ancora a Catania: in arrivo il quarto aereo e quattro nuove rotte: Roma, Valencia, Alicante e Porto

Wizz Air accelera sullo scalo di Catania Fontanarossa. La compagnia aerea ha annunciato un importante potenziamento della propria base siciliana con l’arrivo, previsto per il prossimo dicembre, di un quarto aeromobile Airbus A321neo. Questa novità supporterà il lancio di quattro nuove rotte nazionali e internazionali, ampliando l’offerta per i passeggeri in partenza dall’isola.

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I dettagli dei nuovi voli e l’impatto sull’occupazione

I nuovi collegamenti decolleranno tra la fine di ottobre e la metà di dicembre, unendo Catania a destinazioni di rilievo in Italia e in Europa. Nello specifico, la rotta verso Porto sarà attiva dal 27 ottobre con due frequenze settimanali. Dal 14 dicembre partiranno invece i voli giornalieri per Roma Fiumicino, con tre frequenze al giorno, e il collegamento con Valencia, programmato quattro volte a settimana. Infine, dal 15 dicembre sarà possibile raggiungere Alicante con tre voli settimanali. Questo investimento sul territorio etneo genererà circa 40 nuovi posti di lavoro diretti e oltre 350 impieghi indiretti nell’indotto turistico e aeroportuale.

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Le dichiarazioni di Wizz Air e della Sac

I vertici delle società esprimono grande entusiasmo per questo traguardo. Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air, evidenzia la centralità della Sicilia nelle strategie di sviluppo del gruppo: «Siamo entusiasti di ampliare la nostra offerta dalla Sicilia introducendo quattro nuove rotte da Catania, una città che ha sempre rappresentato un punto fermo nella nostra crescita». Anche la Sac, società di gestione degli scali di Catania e Comiso, accoglie con favore l’iniziativa. La presidente Anna Quattrone e l’amministratore delegato Nico Torrisi sottolineano l’importanza strategica dell’operazione: «L’arrivo del quarto aeromobile basato e l’attivazione di quattro nuove rotte sono passi importanti per ampliare la connettività. In particolare, la nuova rotta per Porto rappresenta un collegamento diretto inedito tra la Sicilia e il Portogallo, capace di generare valore per l’intero territorio».

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Una crescita costante per un network sempre più internazionale

Con questo potenziamento, Wizz Air porta a 23 il numero complessivo delle rotte disponibili da Catania, collegando la città a 13 nazioni. L’anno in corso vedrà un’offerta complessiva superiore a 2,1 milioni di posti sullo scalo etneo, con un incremento del 32,3% rispetto al 2025. La crescita consolida una partnership storica iniziata nel 2009, durante la quale la compagnia ha trasportato quasi 10 milioni di passeggeri da e verso la Sicilia. L’investimento tocca positivamente anche l’aeroporto di Comiso, confermando l’impegno del vettore nel rilancio e nello sviluppo delle infrastrutture del territorio.