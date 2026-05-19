Telescopio spaziale Roman: lancio anticipato a settembre 2026

Il telescopio spaziale Nancy Grace Roman della NASA raggiungerà l’orbita terrestre molto prima del previsto. L’agenzia spaziale americana ha infatti aggiornato la tabella di marcia, puntando a una finestra di lancio per settembre 2026. Questa decisione segna un netto anticipo rispetto alla scadenza originaria, fissata per maggio 2027. La missione promette di rivoluzionare la mappatura del cosmo, portando nello spazio uno degli strumenti più sofisticati mai realizzati. Jared Isaacman, amministratore della NASA, ha sottolineato il valore di questo risultato durante una conferenza al Goddard Space Flight Center. Nelle sue parole lo sviluppo accelerato del telescopio rappresenta un vero successo, reso possibile dall’unione virtuosa tra investimenti pubblici, competenze istituzionali e iniziativa privata, tutti concentrati per affrontare missioni quasi impossibili in grado di cambiare il mondo.

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Il potenziale dell’osservazione a infrarossi

Il cuore tecnologico del telescopio Roman unisce un campo visivo di proporzioni colossali a potenti capacità di acquisizione di immagini a infrarossi. Questa sinergia strumentale consentirà agli scienziati di scrutare vaste regioni dell’universo con un livello di dettaglio senza precedenti. Gli obiettivi scientifici primari risultano estremamente ambiziosi. I ricercatori puntano a indagare i misteri dell’energia oscura e della materia oscura, oltre a dedicarsi alla caccia di nuovi pianeti situati molto oltre i confini del nostro sistema solare. Le potenzialità dell’osservatorio spaziale aprono prospettive immense e la comunità scientifica confida in una lunga e ininterrotta serie di scoperte astronomiche rivoluzionarie.

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Un archivio monumentale per gli studiosi

La missione del telescopio spaziale Roman avrà una durata minima prevista di cinque anni. Durante questo arco temporale la sonda raccoglierà un volume di informazioni impressionante. Gli esperti stimano la creazione di un archivio scientifico pari a circa 20.000 terabyte di dati. Questo tesoro digitale diventerà un pilastro fondamentale per analizzare nel dettaglio circa 100.000 esopianeti, centinaia di milioni di galassie e miliardi di stelle. Una tale mole di rilevazioni permetterà di individuare eventi cosmici anomali, svelando oggetti celesti e fenomeni fisici che l’umanità non ha mai avuto il privilegio di osservare prima d’ora.

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La collaborazione strategica per la partenza

Il decollo del nuovo telescopio spaziale della NASA avverrà a bordo di un razzo Falcon Heavy, fornito dall’azienda aerospaziale SpaceX. La NASA programma la partenza dal celebre complesso 39A del Kennedy Space Center, situato in Florida. L’agenzia comunicherà i dettagli precisi sul giorno del lancio nelle prossime settimane, seguendo da vicino l’avanzamento dei preparativi finali. Il Goddard Space Flight Center gestisce l’intera missione. Numerosi partner di altissimo livello contribuiscono attivamente al progetto, tra cui spiccano il Jet Propulsion Laboratory, il Caltech/IPAC nel sud della California e lo Space Telescope Science Institute di Baltimora, affiancati da un vasto team di scienziati provenienti dalle migliori istituzioni di ricerca del mondo.