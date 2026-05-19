Spettacoli – Il dramma di Francesca Sabato Agnetta sul palco del Teatro Garibaldi di Piazza Armerina

<br />

I l dramma di Francesca Sabato Agnetta sul palco del Teatro Garibaldi

<br />

Un appuntamento imperdibile con la tradizione a Piazza Armerina

Piazza Armerina si prepara ad accogliere un fine settimana all’insegna della grande tradizione teatrale siciliana. Sabato 23 e domenica 24 maggio, il prestigioso Teatro Garibaldi ospiterà lo spettacolo “U sapiti com’è”, celebre opera drammatica in tre atti scritta da Francesca Sabato Agnetta. La messinscena è affidata alla Nuova Compagnia Sipario, guidata da Turi e Federica Amore, che promette di regalare forti emozioni al pubblico locale.

<br />

La regia di Turi Amore e un cast di grande spessore

La regia dello spettacolo è firmata da Turi Amore, che calcherà anche il palcoscenico nel ruolo di protagonista accanto a Federica Amore. L’opera, nota per la sua profonda carica umana e per la capacità di tratteggiare con crudo realismo e commovente delicatezza le dinamiche familiari e sociali della Sicilia di un tempo, vedrà la partecipazione di un ricco cast di attori. Sul palco del Garibaldi si alterneranno Mirella Petralia, Raffaele Costanzo, Adele Ferlito, Gabriella Rodia, Martina Laudani, Franco Ranno, Salvo Scuderi e Diego D’Arrigo.

La macchina organizzativa e artistica si avvale del prezioso contributo di Federica Amore nel ruolo di aiuto regia, mentre Adele Ferlito ricopre la carica di assistente alla regia. Le scenografie, curate nei minimi dettagli per restituire l’atmosfera originale del dramma, sono opera di Aurora Sardo, con il supporto tecnico di Giovanni Urzì per la gestione di luci e fonica.

<br />

Dettagli sull’evento e modalità di prenotazione dei biglietti

Le due rappresentazioni previste offriranno al pubblico una doppia opportunità per assistere a questo straordinario evento culturale, patrocinato dal Comune di Piazza Armerina attraverso l’Assessorato al Turismo e allo Spettacolo. Il primo appuntamento è fissato per sabato 23 maggio alle ore 21,00, mentre la replica domenicale si terrà il 24 maggio alle ore 17,30.

Il costo del biglietto intero è di 20 euro, mentre è prevista una tariffa ridotta a 15 euro per andare incontro alle esigenze di tutti gli appassionati di teatro. La gestione della biglietteria è affidata a Valeria Amore, Fabiola Mendolia e Luca Cinnirella. Per ricevere informazioni dettagliate e per procedere alle prenotazioni, fondamentali per assicurarsi un posto in platea o nei palchi dello storico teatro cittadino, sono attivi i numeri telefonici 348 7725577 e 0935 684104.