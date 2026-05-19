Il progetto Social food market giunge al termine a Enna: l’ultimo appuntamento è il 27 maggio

Si conclude martedì 27 maggio il progetto “Social Food Market”, l’iniziativa di solidarietà che per dieci mesi ha offerto un sostegno concreto alle famiglie in difficoltà del territorio ennese. L’associazione Luciano Lama ODV ha promosso l’iniziativa, realizzata in stretta sinergia con il Movimento difesa del cittadino di Enna, grazie ai fondi dell’Otto per mille della Chiesa valdese, con l’obiettivo di contrastare la povertà, il disagio sociale e la precarietà lavorativa.

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I numeri e l’impatto di un anno di solidarietà sul territorio

L’intervento ha garantito un aiuto concreto a quaranta nuclei familiari con minori a carico e a diversi cittadini immigrati in condizioni di forte indigenza. Durante questo percorso, i beneficiari hanno ricevuto non soltanto un aiuto materiale, ma anche un supporto specialistico sul piano psicologico e legale, attivando dinamiche di inclusione reali e durature. L’associazione ha così costruito una solida rete di protezione attorno ai soggetti più vulnerabili della comunità locale.

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La distribuzione dei beni alimentari freschi e a chilometro zero

La giornata finale del 27 maggio prevede due distinti momenti che si svolgeranno interamente presso la sede dell’associazione Luciano Lama. La mattina, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, gli operatori effettueranno l’ultimo turno di distribuzione gratuita di generi alimentari. Nel corso dell’anno, questo appuntamento mensile ha permesso di consegnare prodotti freschi a chilometro zero e beni provenienti dalla grande distribuzione, alleviando le necessità quotidiane di molte persone.

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Uno spazio protetto per il benessere psicologico e legale

Il pomeriggio si aprirà alle ore 14:00 con il secondo incontro del ciclo intitolato “Una merenda e due chiacchiere insieme”. Si tratta di un’importante occasione di confronto gratuito, curata dalla psicologa Verdiana Altea Volanti e dall’avvocato Luigi Ticino. I partecipanti potranno condividere ansie e preoccupazioni legate alle difficoltà personali, familiari o legali, trovando ascolto e indicazioni utili per superare i momenti di maggiore stress e isolamento sociale.