Torna il Grest inclusivo dell’AIAS a Piazza Armerina: aperte le iscrizioni per l’estate dei bambini

L’AIAS di Piazza Armerina lancia una nuova edizione del Grest inclusivo, un’importante iniziativa estiva che accoglie ogni bambino in un contesto di reale condivisione e crescita comune. L’appuntamento, che si terrà dal 15 giugno all’11 luglio, si propone come uno spazio sicuro e stimolante dedicato all’amicizia, all’apprendimento e alla socializzazione, con l’obiettivo prioritario di abbattere qualsiasi barriera fisica o sociale.

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Il programma delle attività e i destinatari

Il progetto ludico e formativo si rivolge specificamente ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Le attività quotidiane si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:45 e conclusione alle 12:45, presso la sede dell’associazione situata in piazza Senatore Marescalchi numero 19. Durante le quattro settimane di programmazione, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con laboratori espressivi, attività musicali, momenti di gioco e percorsi ricreativi studiati appositamente per valorizzare le attitudini individuali in un clima sereno e collaborativo.

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Iscrizioni a numero chiuso entro il 30 maggio

La partecipazione al Grest inclusivo è a numero chiuso per consentire agli educatori di seguire ogni iscritto con la massima attenzione. Le famiglie interessate dovranno presentare la richiesta di iscrizione entro e non oltre la scadenza fissata per il 30 maggio. Per ottenere ulteriori informazioni sulle modalità di registrazione, la segreteria organizzativa mette a disposizione i contatti telefonici di Veronica al numero 3347303301 e di Alessandra al numero 3341371929, oltre al numero fisso dell’AIAS allo 0935685091.