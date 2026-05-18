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Torna il Grest inclusivo dell’AIAS a Piazza Armerina: aperte le iscrizioni per l’estate dei bambini

Pubblicato il 18 Maggio 2026 da Letto da 2 utenti
       

L’AIAS di Piazza Armerina lancia una nuova edizione del Grest inclusivo, un’importante iniziativa estiva che accoglie ogni bambino in un contesto di reale condivisione e crescita comune. L’appuntamento, che si terrà dal 15 giugno all’11 luglio, si propone come uno spazio sicuro e stimolante dedicato all’amicizia, all’apprendimento e alla socializzazione, con l’obiettivo prioritario di abbattere qualsiasi barriera fisica o sociale.

Il programma delle attività e i destinatari

Il progetto ludico e formativo si rivolge specificamente ai bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Le attività quotidiane si svolgeranno dal lunedì al venerdì, con inizio alle ore 8:45 e conclusione alle 12:45, presso la sede dell’associazione situata in piazza Senatore Marescalchi numero 19. Durante le quattro settimane di programmazione, i partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con laboratori espressivi, attività musicali, momenti di gioco e percorsi ricreativi studiati appositamente per valorizzare le attitudini individuali in un clima sereno e collaborativo.

Iscrizioni a numero chiuso entro il 30 maggio

La partecipazione al Grest inclusivo è a numero chiuso per consentire agli educatori di seguire ogni iscritto con la massima attenzione. Le famiglie interessate dovranno presentare la richiesta di iscrizione entro e non oltre la scadenza fissata per il 30 maggio. Per ottenere ulteriori informazioni sulle modalità di registrazione, la segreteria organizzativa mette a disposizione i contatti telefonici di Veronica al numero 3347303301 e di Alessandra al numero 3341371929, oltre al numero fisso dell’AIAS allo 0935685091.

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