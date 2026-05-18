Studenti della Kore per Mirello Crisafulli

Comunicato Stampa

Care cittadine e cari cittadini ennesi,

Siamo oltre 50 rappresentanti delle studentesse e degli studenti all’Università Kore di Enna.

La maggior parte di noi non sono ennesi ma se scriviamo questa lettera è perché ormai ci sentiamo un po’ ennesi anche noi.

In questa città studiamo, viviamo gli anni più belli della nostra vita ed alcuni di noi sperano di poter restare qui anche dopo gli studi.

Abbiamo ideologie politiche differenti, ma noi tutti siamo accomunati dal desiderio di una città che segua davvero un modello accademico.

Negli ultimi anni, purtroppo, Enna non è stata questo per molti di noi: tante volte ci siam sentiti “esclusi” e le nostre istanze sono rimaste inascoltate.

Per questo, da cittadini adottivi di questa città, facciamo un appello a voi che, a differenza nostra, potete esprimere la vostra voce col vostro voto e vi chiediamo gentilmente di sostenere Vladimiro Crisafulli sindaco di Enna!

Il Senatore Crisafulli è l’unica figura politica ad Enna che ha dimostrato sul campo, con i fatti e non con le promesse, di avere davvero a cuore il grande progetto di una città universitaria a misura di residenti e studenti, senza distinzioni.

Siamo sicuri che la sua sindacatura sia l’unica strada per completare un disegno che lui stesso ha cominciato ormai anni fa e che ci ha portato, dopo tanti anni, ad essere qui.

In conclusione, indipendentemente dal nostro appello, ringraziamo tutte e tutti le cittadine e i cittadini ennesi per l’accoglienza, l’ospitalità e per il modo in cui ci fate sentire parte integrante di questa comunità cittadina.

Buone elezioni Enna!