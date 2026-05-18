Inclusione, accessibilità e dignità: l’impegno di Ezio De Rose dopo l’incontro con l’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Enna

Comunicato Stampa

“Una città moderna si misura dalla capacità di non lasciare indietro nessuno.”

Con queste parole il candidato sindaco Ezio De Rose commenta l’incontro avvenuto ieri presso la sede dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Enna, occasione di confronto sui temi dell’accessibilità, dei diritti e dell’inclusione sociale.

“È stato un momento di ascolto autentico e di dialogo concreto – dichiara De Rose – che ci ricorda quale debba essere il vero significato del servizio pubblico: costruire una comunità capace di accogliere, sostenere e garantire pari dignità a ogni cittadino.”

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati i principali temi legati alla qualità della vita delle persone con disabilità sensoriali e motorie, con particolare attenzione alle misure già inserite nel programma amministrativo della coalizione.

Tra gli impegni prioritari:

– Abbattimento delle barriere architettoniche attraverso interventi mirati su marciapiedi, attraversamenti e spazi pubblici, per garantire sicurezza e autonomia negli spostamenti quotidiani;

– Istituzione di uno Sportello comunale dedicato alle Disabilità, in collaborazione con i Servizi Sociali, per offrire orientamento, supporto burocratico e informazioni su diritti, agevolazioni e servizi socio-sanitari;

– Promozione dell’inclusione attraverso sport, cultura e tempo libero, mediante incentivi specifici e sostegno alle attività del Terzo Settore e dei centri diurni;

– Costituzione della Consulta delle Associazioni, strumento permanente di partecipazione e co-progettazione delle politiche sociali e di welfare cittadino.

“Il Comune – prosegue De Rose – deve assumere un ruolo proattivo, valorizzando il patrimonio umano e associativo presente sul territorio. Le associazioni non devono essere ascoltate solo in campagna elettorale, ma coinvolte stabilmente nelle scelte amministrative.”

Il candidato sindaco ha infine ringraziato i rappresentanti dell’Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti di Enna per l’accoglienza e per il contributo offerto al confronto.

“Lavoreremo insieme per costruire una Enna più accessibile, più giusta e più vicina alle esigenze reali delle persone. Restituire efficienza, credibilità e rispetto dei diritti sarà uno degli obiettivi centrali della nostra amministrazione.”