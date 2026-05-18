Enna, Ezio De Rose: “Il commercio locale è il cuore pulsante della città. Pronti a rilanciare fiere e mercati con una strategia strutturale”

comunicato stampa

Il candidato sindaco interviene a margine della passeggiata alla Fiera di Maggio e illustra le proposte del programma elettorale: stand comunali per abbattere i costi e un’area espositiva permanente al Palatenda Scifitello.

“Le attività commerciali, gli artigiani e gli hobbisti rappresentano la linfa vitale dell’economia ennese. Il compito del Comune non deve essere quello di un semplice e passivo osservatore burocratico, ma quello di un partner strategico capace di stare concretamente vicino a chi, ogni giorno, investe e lavora sul nostro territorio”. Lo ha dichiarato il candidato sindaco di Enna, Ezio Massimo De Rose, a margine di una partecipata visita serale tra gli stand e gli operatori della tradizionale Fiera di Maggio.

Prendendo spunto dal confronto diretto con i visitatori e con gli espositori, De Rose ha voluto richiamare l’attenzione sulle linee guida del proprio programma elettorale in materia di sviluppo economico, evidenziando come appuntamenti storici ed identitari – quali la Fiera di Maggio e la Fiera di Settembre – vadano inseriti all’interno di una programmazione coordinata e duratura, capace di generare crescita e nuova occupazione.

“Per dare risposte concrete a un comparto che soffre da anni la mancanza di una visione d’insieme, abbiamo messo nero su bianco impegni chiari e realizzabili – ha spiegato De Rose -. Il primo intervento mira ad abbattere drasticamente i costi logistici e organizzativi che gravano sulle spalle dei singoli operatori: valuteremo l’acquisto di stand di proprietà del Comune da destinare al noleggio agevolato per eventi pubblici, fiere e mercatini. Si tratta di una misura di buonsenso che favorirà una più ampia e democratica partecipazione delle realtà artigianali e commerciali del territorio”.

La vera svolta strutturale per il rilancio del “Made in Enna”, tuttavia, passerà dalla creazione di spazi idonei e moderni. “Intendiamo promuovere con determinazione la realizzazione di una zona fieristica permanente presso il Palatenda Scifitello – ha annunciato il candidato sindaco -. Enna ha un disperato bisogno di un’area espositiva stabile e attrezzata, pensata esclusivamente per valorizzare le nostre eccellenze artigianali e agroalimentari durante tutto l’anno, trasformando le occasioni temporanee in economie di scala fisse”.

A fare da cabina di regia per tutte le iniziative legate al commercio e alla cosiddetta “movida gentile”, sarà un nuovo metodo di lavoro basato sulla concertazione: “Istituiremo un Tavolo Permanente con le associazioni di categoria, aperto alla partecipazione dei singoli commercianti e delle associazioni giovanili che organizzano eventi sul territorio – ha concluso Ezio De Rose “. Quel tavolo non sarà una formalità, ma un vero e proprio incubatore di idee per co-progettare le manifestazioni e per snellire in modo definitivo gli iter e le lungaggini burocratiche per il rilascio delle autorizzazioni. La Fiera di Maggio ci dimostra la grande vivacità della nostra comunità: il nostro dovere è sostenerla con atti amministrativi realistici ed efficienti”.