A Piazza Armerina Un vertice accademico per i 250 anni della dichiarazione di indipendenza americana

Il prossimo 28 maggio il Teatro Garibaldi di Piazza Armerina farà da cornice a un evento accademico di altissimo profilo internazionale. L’amministrazione comunale ha concesso il proprio patrocinio e l’utilizzo dello storico edificio per ospitare il “Dialogue on Liberal Democratic Constitutions”. L’incontro nasce in occasione delle imminenti celebrazioni per il duecentocinquantesimo anniversario della stesura della Dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d’America.

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Esperti internazionali e volti noti del giornalismo a confronto

Il parterre di relatori d’eccezione testimonia la caratura dell’evento. L’iniziativa, promossa in sinergia con l’Università Kore di Enna, vanta la partecipazione dei professori Roberto Di Maria e Fausto Vecchio, affiancati da Edoardo Carlo Raffiotta dell’Università di Milano Bicocca e della University of California. Il momento centrale del dialogo ospita due figure di spicco del panorama statunitense: la nota commentatrice televisiva Emily Compagno, volto del network Fox News, e il professor John Yoo, autorevole accademico della University of California at Berkeley. Il sindaco Nino Cammarata aprirà i lavori con i saluti istituzionali, dando il benvenuto agli ospiti a nome di tutta la cittadinanza.

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L’importanza di sostenere la cultura e la storia delle democrazie

Accogliere un congresso di questa portata rappresenta una chiara scelta strategica per valorizzare il territorio attraverso la cultura. Sostenere manifestazioni di tale rilevanza scientifica ed educativa significa infatti offrire alla comunità locale una straordinaria occasione di crescita e di confronto aperto. Discutere oggi delle radici delle democrazie liberali, partendo da un documento storico fondamentale come la Dichiarazione di indipendenza americana, regala preziosi spunti di riflessione sull’attualità. L’ingresso all’evento accademico istituzionale resta libero, garantendo così a studenti, appassionati e semplici cittadini la possibilità di assistere a un dibattito stimolante e di respiro globale.