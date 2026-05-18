A Piazza Armerina il 21° congresso regionale SIMG patrocinato dal comune

Il 22 e 23 maggio il Park Hotel Paradiso di Piazza Armerina ospiterà il ventunesimo congresso regionale della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie. L’amministrazione comunale ha formalmente concesso il gratuito patrocinio all’iniziativa, riconoscendone l’elevato valore scientifico e culturale. L’evento, promosso dal presidente nazionale Alessandro Rossi e dal segretario regionale Riccardo Scoglio, rappresenta un’opportunità formativa fondamentale per migliorare le competenze e le abilità cliniche dei medici. L’approccio pratico dei lavori punta a coinvolgere attivamente soprattutto i giovani professionisti del settore, offrendo loro strumenti immediatamente applicabili nella pratica quotidiana.

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Il confronto aperto sulle nuove cure primarie

Oltre all’aggiornamento clinico, la due giorni si preannuncia come un importante tavolo di dialogo tra colleghi provenienti da tutte le province siciliane. Questo scambio di vedute avviene in un momento storico particolarmente delicato, segnato da una profonda riorganizzazione delle cure territoriali. Condividere esperienze, criticità e strategie diventa quindi una necessità imprescindibile per affrontare i cambiamenti in atto nel sistema sanitario regionale. L’obiettivo condiviso resta quello di garantire ai cittadini un’assistenza medica sempre più efficiente, moderna e saldamente radicata nel tessuto sociale locale.