Stretta Inps sulle visite fiscali: arrivano i controlli bis e lo stop alla tolleranza nei weekend

L’Inps ha dato il via a una fase di controlli serrati sulle assenze per malattia, puntando a ridurre il fenomeno dell’assenteismo con nuove regole e tecnologie. I dati dell’ultimo Osservatorio sul Polo unico della malattia evidenziano la necessità di questo intervento, con oltre 14 milioni di certificati medici inviati e un incremento del 2,8 per cento rispetto al passato. La nuova linea dell’Istituto punta tutto sulla frequenza e sulla capillarità, eliminando le vecchie zone d’ombra che permettevano ai meno corretti di eludere la sorveglianza.

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Visite fiscali a raffica e fine della libertà nei giorni festivi

La novità più rilevante per i lavoratori riguarda la possibilità di ricevere visite fiscali ripetute all’interno dello stesso periodo di prognosi. Non basterà più superare il primo controllo per considerarsi esenti da ulteriori verifiche, poiché il medico potrà bussare alla porta più volte, anche a distanza di pochi giorni. La tolleranza cala drasticamente anche durante i fine settimana. I controlli avverranno sette giorni su sette, inclusi i sabati, le domeniche e i giorni festivi, con una sorveglianza che si farà sistematica soprattutto a ridosso dei riposi settimanali per scoraggiare i ponti non autorizzati.

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Orari unificati e monitoraggio digitale in tempo reale

Seguendo le indicazioni giuridiche che hanno cancellato le differenze tra pubblico e privato, le fasce di reperibilità restano rigorosamente fissate dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19 per tutti i lavoratori. A supporto di questa stretta arriva anche una nuova procedura per i flussi telematici aziendali denominata Uniemens. I datori di lavoro hanno ora il compito di mappare sul calendario digitale le assenze giornaliere in tempo reale, permettendo all’Inps di incrociare immediatamente i dati con i protocolli dei medici curanti e di attivare i controlli in modo mirato e tempestivo.

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Sanzioni pesanti e decurtazioni dello stipendio per gli assenti

Ignorare l’obbligo di reperibilità può costare molto caro. In caso di prima assenza ingiustificata alla visita fiscale, il lavoratore incorre nella perdita totale dell’indennità economica per i primi dieci giorni di malattia. Se l’irreperibilità si verifica una seconda volta, la sanzione prevede la riduzione del 50 per cento dell’indennità per tutto il periodo residuo. Al terzo episodio di assenza, l’Inps interrompe definitivamente l’erogazione di qualsiasi pagamento per quel periodo di malattia, lasciando il lavoratore senza copertura economica.

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I motivi validi per l’assenza e i casi di esonero dai controlli

Esistono comunque delle tutele per chi si trova in situazioni di reale necessità. L’assenza non viene sanzionata se motivata da visite mediche urgenti, esami specialistici non rinviabili o cause di forza maggiore documentabili, come emergenze domestiche imprevedibili. Alcune categorie di lavoratori restano inoltre totalmente esentate dal rispetto delle fasce di reperibilità. L’esonero riguarda chi soffre di malattie gravi che richiedono terapie salvavita, chi possiede un’invalidità riconosciuta pari o superiore al 67 per cento e i casi di infortunio sul lavoro o malattie professionali gestite dall’Inail. In questi casi, il medico curante deve inserire lo specifico codice di esonero nel certificato telematico.