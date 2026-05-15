Troina, il borgo che riscrive il futuro tra arte e legalità nel cuore dei Nebrodi

Troina smette i panni del semplice borgo storico per trasformarsi in un vivace laboratorio a cielo aperto dove la memoria medievale incontra il turismo internazionale e la gestione etica del territorio. La città si afferma oggi come uno dei poli culturali più dinamici della Sicilia grazie a una strategia lungimirante che mette a sistema i musei cittadini, le prestigiose collaborazioni con università straniere come Cambridge e un modello virtuoso di tutela ambientale. Questi spazi sono ormai parte integrante della Rete dei Musei promossa da ANCI Sicilia, un circuito nato per connettere le eccellenze dell’Isola attraverso lo scambio di buone pratiche e la valorizzazione del patrimonio comune.
Lo sguardo di Robert Capa e il tocco di Tiziano
Il fulcro dell’offerta culturale troinese spazia con disinvoltura dalla storia antica al fotogiornalismo moderno. All’interno di Palazzo Pretura, la mostra «Fragments of War in Sicily» espone 62 scatti di Robert Capa, il leggendario fotoreporter che documentò la cruenta battaglia del 1943. Le sue immagini restituiscono l’umanità e il dolore dei volti locali durante il conflitto. Poco distante, nella Torre Capitania, la Pinacoteca Gaetano Zito custodisce un tesoro eccezionale: l’unico dipinto attribuito a Tiziano Vecellio presente nel Sud Italia. Si tratta del ritratto di Papa Paolo III Farnese, un’opera di inestimabile valore che dialoga con sculture lignee e capolavori della pittura barocca firmati da maestri come Finoglio e Schellinks.
Tre percorsi per riscoprire l’identità cittadina
Per accompagnare i visitatori in un viaggio attraverso i secoli, l’amministrazione ha strutturato l’offerta in tre itinerari tematici ben definiti. Il Percorso Normanno si snoda tra i vicoli medievali ed è arricchito da pannelli in maiolica che narrano le epiche gesta degli Altavilla, partendo dal cuore politico dell’antica capitale. Il Percorso della Memoria si concentra invece sul Novecento e sulla testimonianza di Capa, mentre il Percorso dei Tesori d’Arte guida gli appassionati alla scoperta delle meraviglie pittoriche della città. Non manca l’attenzione all’archeologia, con l’Antiquarium che beneficia del costante supporto scientifico dell’Università di Cambridge.
Legalità e ricerca come motori di sviluppo
Troina non vive solo di passato ma investe con forza nella vivacità sociale e scientifica. Il territorio ospita infatti un distaccamento dell’Università di Catania e l’eccellenza medica dell’IRCCS Oasi Maria Santissima, punto di riferimento per la ricerca. Un pilastro fondamentale della rinascita troinese riguarda la gestione ambientale: l’Azienda Speciale Silvo-Pastorale amministra oltre 4.200 ettari di terre pubbliche. Si tratta di aree sottratte con coraggio alla criminalità e restituite alla collettività attraverso modelli di sviluppo sostenibile che garantiscono trasparenza e cura del paesaggio.
Le parole del sindaco Giachino
Il primo cittadino, Alfio Giachino, sottolinea con orgoglio il percorso compiuto dalla comunità. «Ormai, in maniera strutturale, i poli museali troinesi sono uno dei punti di forza dell’offerta turistico culturale della nostra città» spiega il sindaco, evidenziando come la strategia adottata guardi al lungo periodo. «Con una logica che parla al presente, siamo riusciti, anche in un contesto di area interna come il nostro, a creare le condizioni per tenere aperti i musei tutti i giorni per tutto l’anno. Si tratta di poli museali con allestimenti ed esposizioni di altissimo livello» conclude Giachino.
Orari e informazioni per i visitatori
Il Sistema Museale di Troina, che comprende il Museo Robert Capa, la Pinacoteca Civica e l’Antiquarium, osserva orari di apertura regolari per accogliere i turisti in ogni stagione. I siti sono visitabili dal martedì alla domenica, dalle ore 09:30 alle 13:00 e nel pomeriggio dalle ore 15:30 alle 19:00. Il lunedì i musei restano chiusi al pubblico, salvo nei giorni festivi o per visite di gruppo su prenotazione. Per facilitare l’accesso alle diverse strutture, è disponibile un Ticket Unico che permette di esplorare l’intero polo museale con un solo biglietto integrato.