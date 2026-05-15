Sicurezza digitale e legalità, la Polizia di Stato incontra gli studenti di Agira

Gli uomini del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Leonforte e gli esperti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Enna hanno incontrato lo scorso 15 aprile gli alunni dell’Istituto Comprensivo Statale G. Giusti Sinopoli di Agira. L’iniziativa ha permesso di accendere i riflettori sui temi della sicurezza online e sulla prevenzione del disagio giovanile, portando l’esperienza delle forze dell’ordine direttamente a contatto con i più piccoli. Sotto la guida del dirigente Francesco Muffoletto, gli operatori hanno dialogato con i bambini delle elementari per esplorare questioni che ormai fanno parte della loro quotidianità digitale.

Dai pericoli dei social network alla minaccia dei deepfake

Durante la mattinata sono stati affrontati argomenti delicati e attuali come il bullismo e la sua declinazione digitale, il cyberbullismo. I poliziotti hanno spiegato con esempi pratici quanto un uso poco consapevole dei social network possa esporre i minori a rischi concreti e spesso sottovalutati. Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno dei deepfake, ovvero la manipolazione di immagini e voci tramite l’intelligenza artificiale. Si tratta di una tecnologia che può avere impatti pesanti sulla privacy e sulla reputazione delle persone, un concetto che gli agenti hanno illustrato con semplicità per far comprendere l’importanza di navigare sempre con la massima prudenza.

Una cultura del rispetto per cittadini digitali consapevoli

L’incontro si è trasformato in un dibattito aperto dove gli studenti hanno partecipato con curiosità, ponendo numerose domande e chiedendo consigli pratici per proteggersi dai pericoli del cyber crime. Questa giornata non è rimasta un evento isolato, ma si inserisce in un percorso più ampio di collaborazione tra il mondo della scuola e la Polizia di Stato. L’obiettivo finale resta quello di seminare tra i giovani una cultura della legalità e del rispetto reciproco, affinché i ragazzi imparino ad agire in modo responsabile sia nelle interazioni fisiche che in quelle virtuali.