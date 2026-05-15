La Sicilia guarda al 2026 con serenità: riserve idriche garantite per tutti gli usi

Le risorse idriche della Sicilia sono considerate ufficialmente sufficienti per affrontare con tranquillità tutto il 2026. La conferma arriva dall’Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici dell’Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia che, nella seduta dello scorso 30 aprile, ha ultimato le attività di analisi e pianificazione relative ai volumi d’acqua stoccati negli invasi dell’Isola. Questo monitoraggio tecnico assicura che il fabbisogno per l’uso potabile, quello irriguo e quello industriale potrà essere pienamente soddisfatto, allontanando lo spettro di nuove restrizioni nel breve e medio periodo.
Il piano della Regione tra nuovi pozzi e dissalatori
Il quadro attuale permette di guardare al prossimo futuro con un ottimismo fondato su dati concreti e interventi strutturali. «Le riserve accumulate, unitamente a quelle reperite con gli interventi della Regione sui pozzi e sulle reti, oltre all’apporto dei tre dissalatori costruiti a Trapani, Porto Empedocle e Gela – ha spiegato il presidente della Regione, Renato Schifani – consentono di affrontare l’approvvigionamento di acqua non più in condizioni di severità idrica». Secondo il governatore, si tratta di risultati tangibili che segnano il passaggio verso una gestione più ordinata e meno legata alla logica dell’emergenza continua, puntando a una stabilità che l’Isola insegue da tempo.
Attenzione al territorio e focus sul comprensorio palermitano
Le proiezioni favorevoli riguardano l’intero territorio siciliano e si manifestano con particolare evidenza nel comprensorio del Palermitano. In quest’area specifica, la pianificazione ha permesso di assegnare l’intera risorsa idrica richiesta dai vari soggetti utilizzatori, garantendo la piena operatività di tutti i servizi connessi. Non si tratta però di un via libera allo spreco. L’Autorità di bacino ha infatti ribadito ai destinatari delle assegnazioni la necessità di un monitoraggio costante e l’obbligo di perseguire la massima efficienza nell’uso dell’oro blu, con un impegno preciso nell’implementare misure finalizzate alla riduzione drastica delle perdite lungo le reti di distribuzione.
Una gestione resiliente contro il cambiamento climatico
La strategia regionale punta ora sulla prevenzione e sulla capacità del sistema di rispondere ai cicli di siccità che, a causa del cambiamento climatico, si presentano con frequenza sempre maggiore. Per questo motivo, la programmazione prevede l’aggiornamento costante del Piano di tutela delle acque, un documento che deve essere ricalibrato ogni sei anni. L’obiettivo dichiarato dalla presidenza della Regione è quello di costruire una struttura capace di resistere alle ondate di calore e alla scarsità di precipitazioni, trasformando la gestione idrica in un modello di efficienza strutturata che non debba più dipendere esclusivamente dalla clemenza del meteo.