Il Cannolo fest si tinge di digitale: la Camera di commercio Pa-En scende in campo a Piana degli Albanesi

Piana degli Albanesi si prepara ad accogliere il Cannolo fest sabato 16 e domenica 17 maggio. In viale 8 marzo la Camera di commercio Palermo Enna partecipa attivamente con un infopoint del Punto impresa digitale (Pid). La manifestazione celebra le eccellenze enogastronomiche locali e attira flussi turistici significativi trasformandosi in una vetrina strategica per le aziende della zona.
L’iniziativa punta a sostenere il tessuto produttivo offrendo strumenti concreti di crescita. Gli operatori economici e i visitatori troveranno un punto di riferimento per scoprire come l’innovazione possa potenziare le attività tradizionali. La presenza istituzionale sottolinea la volontà di accompagnare le imprese in un percorso di ammodernamento che non dimentica le radici culturali del territorio.
Un convegno per guardare ai nuovi mercati
Sabato 16 maggio alle ore 12 il programma prevede un incontro di approfondimento dal titolo «Il cannolo siciliano come marchio di qualità tra innovazione digitale e nuovi mercati». Al dibattito intervengono Concetta Amato, responsabile dell’ufficio promozione Pid, e la digital specialist Giusi Messina. Il confronto analizzerà le opportunità dei mercati globali per i prodotti d’eccellenza e come il digitale possa proteggere e promuovere l’identità siciliana nel mondo.
Le scorse edizioni hanno confermato il forte richiamo dell’evento con migliaia di presenze da tutta l’isola e non solo. La kermesse non è solo un momento di degustazione ma rappresenta un motore economico che coinvolge istituzioni e operatori in una visione comune di sviluppo.
Il valore del territorio nelle parole dei vertici camerali
Guido Barcellona, segretario generale dell’ente camerale, evidenzia l’importanza del progetto spiegando che «la manifestazione rappresenta un’occasione concreta per rafforzare il legame tra territorio, imprese e innovazione. La partecipazione del nostro Punto impresa digitale consente di avvicinare cittadini e imprese ai servizi per la digitalizzazione e l’innovazione, contribuendo alla crescita e alla competitività del tessuto economico locale».
Sulla stessa linea il presidente Alessandro Albanese definisce l’evento uno strumento efficace di promozione territoriale. Albanese rimarca che «il Cannolo fest di Piana degli Albanesi è ormai un evento non solo di grande richiamo, ma che si è consolidato in questi anni, ed è certamente uno strumento efficace di promozione territoriale e sviluppo economico. Sostenere e partecipare a queste iniziative significa valorizzare le eccellenze del territorio, attrarre visitatori e creare nuove opportunità per le imprese locali».
Per i dettagli sui servizi digitali l’ente mette a disposizione il sito istituzionale e i principali canali social dove le imprese possono consultare aggiornamenti e nuove opportunità di sviluppo tecnologico.