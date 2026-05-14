[Video] Gli studenti del Leonardo da Vinci (indirizzo manutenzione ed assistenza tecnica) trionfano al premio nazionale Webuild

L’istituto superiore Leonardo da Vinci di Piazza Armerina ha raggiunto un prestigioso traguardo nazionale aggiudicandosi il premio Webuilders per un giorno. Il riconoscimento arriva al termine di un’intensa attività di formazione svolta in collaborazione con il gruppo Webuild nell’ambito del programma Build Up. Il progetto ha visto protagonisti gli studenti dell’indirizzo di manutenzione e assistenza tecnica che per quaranta ore si sono confrontati con le sfide della progettazione di grandi opere infrastrutturali sotto la guida del docente Fausto Soldato e dei tutor aziendali.

La rinascita della storica linea ferroviaria Dittaino-Caltagirone

Il cuore del lavoro presentato dai ragazzi è la riqualificazione dell’antica linea ferroviaria a scartamento ridotto che un tempo collegava Dittaino a Caltagirone. Attraverso una complessa attività di impresa simulata gli studenti hanno ideato il recupero del tratto che unisce Dittaino a Piazza Armerina trasformando un’infrastruttura dismessa in una moderna opportunità per il territorio. Il progetto non si è limitato alla teoria ma ha visto i giovani impegnati in ricerche d’archivio per il recupero di foto e documenti storici che hanno permesso di ricostruire la memoria dei luoghi e delle vecchie stazioni con il supporto di esperti locali e appassionati di reperti storici.

Droni e intelligenza artificiale per la manutenzione del futuro

L’innovazione tecnologica ha rappresentato l’elemento distintivo della proposta siciliana. Gli studenti hanno utilizzato droni professionali per effettuare rilievi aerei lungo tutto il percorso della vecchia ferrovia mappando lo stato dei binari e delle strutture superstiti. Grazie alla collaborazione con l’Università di Catania e il dipartimento di ingegneria i ragazzi hanno sviluppato un sistema di manutenzione predittiva basato proprio sull’uso dei velivoli a controllo remoto. L’intelligenza artificiale è stata poi impiegata per modellare il recupero dei vecchi caselli come quello di Floristella immaginando una riconversione in chiave greenway con servizi di noleggio per la mobilità sostenibile e collegamenti per i pellegrini del cammino di San Giacomo.

Un premio che apre le porte ai cantieri internazionali

Il successo ottenuto su scala nazionale tra quasi ottanta progetti partecipanti permetterà agli studenti di vivere un’esperienza diretta sul campo. Il premio consiste infatti nella partecipazione a una giornata lavorativa all’interno di uno dei grandi cantieri Webuild dove i ragazzi potranno osservare da vicino la gestione delle macchine e l’applicazione dei protocolli di sicurezza. Oltre all’esperienza pratica ogni studente riceverà un attestato di formazione e un codice digitale dedicato che garantirà una corsia preferenziale per futuri colloqui di lavoro con l’azienda leader nel settore delle infrastrutture. La dirigente scolastica Maria Paola La Monica ha espresso grande soddisfazione per un risultato che valorizza le competenze professionali degli studenti in vista dell’esame di maturità.