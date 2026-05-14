Sicurezza sul lavoro a Enna: Cna e Imprese Sicilia promuovono un confronto tra esperti

Sabato 16 maggio 2026 l’Auditorium Napoleone Colajanni dell’Università Kore di Enna ospiterà un vertice di alto profilo dedicato alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Cna Enna e Imprese Sicilia che hanno coinvolto nel progetto l’Ateneo ennese, l’Asp, l’Inail e i principali ordini professionali del territorio. L’incontro si propone di analizzare la percezione del rischio e l’incessante evoluzione delle norme che regolano la prevenzione e la tutela dei lavoratori.

Un appuntamento strategico per il sistema produttivo

L’evento rappresenta un momento di riflessione necessario per incrociare le esperienze delle istituzioni con le necessità concrete delle imprese e dei professionisti. In un panorama economico sempre più complesso la gestione del rischio non è soltanto un obbligo di legge ma diventa un fattore determinante per la competitività e la tenuta delle aziende nel tempo. Come sottolineato in una nota diffusa dagli organizzatori di Cna Enna e Imprese Sicilia «per le imprese oggi parlare di sicurezza significa parlare di responsabilità, prevenzione e futuro. Essere informati e aggiornati non è più una scelta, ma una necessità strategica».

L’evoluzione delle normative e le responsabilità

Il programma del convegno prevede approfondimenti tecnici sulle novità legislative che hanno trasformato il quadro delle responsabilità civili e penali. Gli esperti si confronteranno sulla vigilanza attiva all’interno dei siti produttivi e sull’importanza di una sorveglianza sanitaria efficace. Il ruolo degli organismi di controllo sarà sviscerato per fornire agli imprenditori strumenti pratici utili a prevenire incidenti e malattie professionali. Saranno presenti rappresentanti dello Spresal, dell’Ispettorato territoriale del lavoro e specialisti di medicina legale per offrire una visione a tutto tondo del sistema sicurezza.

Partecipazione e crediti formativi per i professionisti

I lavori saranno coordinati dal professore Venerando Rapisarda docente universitario e figura di spicco della medicina del lavoro in ambito nazionale. La sua guida permetterà di tenere insieme i contributi scientifici e le istanze pratiche sollevate dai tecnici del settore. L’importanza del tema è testimoniata anche dal patrocinio della Prefettura e della Questura di Enna che parteciperanno alla giornata insieme agli ordini professionali provinciali. Per i partecipanti iscritti agli albi aderenti è prevista inoltre l’assegnazione di crediti formativi rendendo l’appuntamento un’occasione di aggiornamento obbligatorio di alta qualità.