Piazza Armerina: Giuseppe Berretta lascia l’Udc ma conferma lealtà alla maggioranza

L’ultima seduta del consiglio comunale si è aperta con una comunicazione del consigliere Giuseppe Berretta riguardante la propria posizione politica. Il rappresentante d’aula ha infatti ufficializzato l’uscita dal gruppo dell’Udc per dichiararsi indipendente. Nonostante il divorzio dalla sigla di partito, Berretta ha tenuto a precisare che la sua linea politica non cambierà rispetto agli impegni presi con l’elettorato, confermando il pieno appoggio all’attuale maggioranza. Una mossa che punta a una maggiore autonomia personale senza però intaccare la solidità dei numeri che sostengono l’amministrazione comunale.