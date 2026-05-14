Forza Italia Giovani Enna sostiene il reddito di merito: un investimento sui talenti siciliani

La segreteria provinciale di Forza Italia Giovani Enna esprime piena soddisfazione per il disegno di legge sul reddito di merito presentato da Luisa Lantieri, vicepresidente dell’Assemblea regionale siciliana. La misura, attualmente all’esame della Commissione Lavoro dell’Ars, prevede un contributo mensile di 800 euro per gli universitari regolarmente iscritti negli atenei dell’isola che mantengono una media non inferiore a 29/30. Secondo il movimento giovanile azzurro, questa iniziativa rappresenta una risposta tangibile per valorizzare chi investe sul proprio futuro con costanza e determinazione, mettendo finalmente al centro del dibattito politico locale il legame fondamentale tra diritto allo studio ed eccellenza accademica.

Un incentivo per frenare la fuga dei cervelli dall’isola

L’obiettivo principale del provvedimento punta a contrastare l’abbandono del territorio da parte dei giovani più qualificati, offrendo loro un motivo concreto per costruire la propria carriera in Sicilia. «Il reddito di merito rappresenta un importante segnale di fiducia verso gli studenti siciliani e un incentivo affinché i talenti scelgano di restare nella nostra terra» spiegano i rappresentanti provinciali. Il movimento ribadisce con forza che investire sulle competenze e sul merito costituisce l’unica strategia efficace per garantire un futuro solido alla regione. La proposta trova quindi il pieno appoggio dei giovani forzisti ennesi, convinti che premiare i sacrifici e la dedizione dei talenti locali sia il primo passo per trasformare le potenzialità dell’isola in opportunità professionali durature.