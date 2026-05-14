Enna, Ezio De Rose all’A.N.D.E.: “Costruiamo una città moderna basata su merito e inclusione”

COMUNICATO STAMPA

Si è concluso ieri pomeriggio l’atteso incontro tra il candidato Sindaco Ezio De Rose e l’A.N.D.E. (Associazione Nazionale Donne Elettrici) di Enna, nell’ambito del ciclo di dialoghi “La Città che Vogliamo”. Nella cornice della biblioteca Hennaion, De Rose ha risposto alle sollecitazioni delle socie e dei cittadini presenti, delineando i pilastri del suo progetto per il futuro della città.

Il dibattito, moderato dalla presidente Anna Dongarrà e caratterizzato da un clima di grande partecipazione e concretezza, ha offerto al candidato l’opportunità di affrontare i temi chiave per il rilancio di Enna, partendo da una visione amministrativa che pone al centro la persona e le competenze.

Nel corso del colloquio, De Rose ha ribadito l’importanza di una pubblica amministrazione che sappia valorizzare il merito: “La città che vogliamo è una città dove le pari opportunità non siano solo uno slogan, ma una pratica quotidiana. L’apporto delle donne e delle associazioni come l’A.N.D.E. è fondamentale per scardinare vecchie logiche e portare una ventata di freschezza e rigore nella gestione della cosa pubblica.”

Il candidato ha poi posto l’accento sulla necessità di una rigenerazione che parta proprio dai luoghi simbolo del centro storico, puntando con decisione sulla vivibilità attraverso interventi mirati per rendere il cuore della città più accessibile e attraente sia per le famiglie che per il mondo universitario. Sul fronte della cultura, De Rose ha ribadito l’importanza di sostenere le eccellenze intellettuali ennesi, prevedendo un potenziamento strutturale delle realtà culturali già esistenti per trasformarle in veri motori di sviluppo.

Nei prossimi giorni l’Associazione A.N.D.E. pubblicherà sui propri canali social e su YouTube il video integrale dell’incontro, con le riprese curate dal videomaker Angelo Ballacchino, per permettere a tutti i cittadini di approfondire i temi trattati.

Rispondendo alle domande dei presenti, De Rose ha confermato la sua volontà di instaurare un filo diretto e costante con l’associazionismo: “L’ascolto di oggi non è un evento isolato, ma il metodo che adotteremo al governo della città. La nostra Enna deve tornare a essere una comunità aperta, dove ogni cittadino si senta protagonista del cambiamento.”

Grazie all’A.N.D.E. per la qualità del dialogo e per aver offerto uno spazio di democrazia così prezioso.