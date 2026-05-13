Mirello Crisafulli: E’ chiara la nostra posizione sull’acqua pubblica

Comunicato stampa.

Ribadiamo con chiarezza la nostra posizione: siamo per l’acqua pubblica e chiediamo nuovamente ai partiti del centrodestra al governo di intervenire subito, sia sul piano della pubblicizzazione del servizio sia sull’equiparazione dei rimborsi a carico degli ennesi. Non potremo, infatti, presenziare al confronto promosso da un comitato territoriale non per disinteresse verso il tema, che abbiamo affrontato subito, tra i primi, in campagna elettorale, ma perché l’incontro si sovrappone a impegni già assunti con i cittadini. L’invito, peraltro, è arrivato poco meno di mezz’ora prima della pubblicazione della locandina, con data, orario e luogo già prefissati.

Non sfuggiamo, però, al dovere di ribadire pubblicamente la nostra posizione. Il centrodestra, che sostiene una delle altre candidature a sindaco, governa la Regione, l’ATI e ha governato finora il Comune; più in generale, da anni governa larga parte delle istituzioni siciliane, con maggioranze nette che gli hanno consentito di assumere decisioni e responsabilità. Chiediamo quindi ai partiti del centrodestra di adeguare la normativa e di mettere concretamente in atto il processo di pubblicizzazione del servizio, in armonia con la disciplina di rango superiore. Se questo percorso sarà avviato, noi ci saremo e faremo la nostra parte, come l’abbiamo fatta sin dal referendum del 2011, quando abbiamo votato sì per l’acqua pubblica.

Nelle more, chiediamo che venga attuata la proposta di equiparare il rimborso regionale per gli investimenti e le opere nel territorio di Enna, così da ridurre il costo della bolletta per i cittadini ennesi, oggi ingiustamente svantaggiati dalla politica regionale e particolarmente penalizzati da un territorio che richiede ingenti investimenti in opere e manutenzioni.