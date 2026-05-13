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Ezio De Rose incontra associazioni e società sportive: appuntamento giovedì all’Urban Center

Pubblicato il 13 Maggio 2026 da Letto da 16 utenti

Giovedì alle ore 19.00, presso l’Urban Center, si terrà un incontro dedicato al mondo dello sport locale, un momento di confronto e ascolto con associazioni, società sportive, atleti, dirigenti e cittadini.

Nel corso dell’iniziativa verranno illustrati i punti del programma dedicati allo sport, con particolare attenzione al progetto per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, infrastruttura considerata strategica per la crescita sportiva e sociale della città.

L’incontro rappresenterà soprattutto un’occasione per ascoltare le esigenze, le proposte e le criticità vissute quotidianamente da chi opera nel settore sportivo, nella convinzione che il confronto diretto sia fondamentale per costruire interventi concreti ed efficaci.

“Continuiamo a parlare – sottolinea Ezio De Rose – di temi e contenuti, mettendo al centro il dialogo con la città e con le sue realtà più vive”.

La cittadinanza è invitata a partecipare.

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