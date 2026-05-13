Ezio De Rose incontra associazioni e società sportive: appuntamento giovedì all’Urban Center

Giovedì alle ore 19.00, presso l’Urban Center, si terrà un incontro dedicato al mondo dello sport locale, un momento di confronto e ascolto con associazioni, società sportive, atleti, dirigenti e cittadini.
Nel corso dell’iniziativa verranno illustrati i punti del programma dedicati allo sport, con particolare attenzione al progetto per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, infrastruttura considerata strategica per la crescita sportiva e sociale della città.
L’incontro rappresenterà soprattutto un’occasione per ascoltare le esigenze, le proposte e le criticità vissute quotidianamente da chi opera nel settore sportivo, nella convinzione che il confronto diretto sia fondamentale per costruire interventi concreti ed efficaci.
“Continuiamo a parlare – sottolinea Ezio De Rose – di temi e contenuti, mettendo al centro il dialogo con la città e con le sue realtà più vive”.
La cittadinanza è invitata a partecipare.