Enna, giovani e futuro: Crisafulli presenta il patto generazionale. Oggi l’incontro con Claudio Fava

comunicato stampa

Il diritto a restare, a tornare, a costruire il proprio futuro nella propria città. È attorno a questi tre pilastri che si costruirà questo pomeriggio , mercoledì 13 maggio, alle 18,30 presso Siciliamo a Enna bassa, l’incontro pubblico promosso da Gen Z e le liste a sostegno della candidatura di Mirello Crisafulli a sindaco di Enna.

Al centro del confronto, il patto generazionale che il candidato ha inserito tra i punti cardine del suo programma, un impegno politico rivolto a chi è rimasto, a chi vorrebbe tornare e a chi rischia di essere costretto ad andare via per mancanza di opportunità.

«Enna per uscire da questo torpore e risollevarsi deve trattenere energie, intelligenze vivaci e speranze — dichiara Crisafulli — Questo significa costruire opportunità concrete in città per i nostri ragazzi grazie a università, lavoro, cultura e partecipazione diretta».

Centrale nella serata sarà il documento programmatico elaborato direttamente dai giovani ennesi – “Gen Z per Mirello” fatto da under 30 – frutto di un’indagine conoscitiva che ha coinvolto 400 cittadini e destinato a diventare parte integrante dell’azione amministrativa della futura giunta.

Ospite della serata sarà Claudio Fava, giornalista, ex europarlamentare e figura di riferimento del panorama progressista siciliano. Porteranno i saluti gli onorevoli Stefania Marino e Fabio Venezia.