Commercio su aree pubbliche, Dario Spinnato entra nella commissione comunale

Il sindaco di Piazza Armerina, Antonino Cammarata, ha formalizzato il cambio della guardia nella rappresentanza di Coldiretti all’interno della Commissione comunale per il commercio su aree pubbliche. Con la determinazione numero 9 del 13 maggio 2026, l’amministrazione comunale recepisce la richiesta di avvicendamento giunta direttamente dall’associazione di categoria, segnando un passaggio di testimone necessario per il proseguimento delle attività consultive e di indirizzo del settore.
La decisione nasce a seguito di una nota ufficiale inviata dal direttore della Coldiretti di Enna, con la quale l’associazione ha comunicato la sostituzione del componente precedentemente designato. Dario Spinnato subentra quindi a Filippo Abruzzo, assumendo l’incarico di rappresentare gli interessi degli operatori agricoli in un organismo che svolge una funzione cruciale per l’organizzazione dei mercati e delle fiere cittadine. La modifica integra quanto già stabilito nella precedente nomina dell’aprile 2024, garantendo la piena operatività dell’ufficio e la continuità del confronto tra le parti sociali e l’ente locale.
La composizione della commissione comunale
L’organismo resta guidato da figure di rilievo tecnico e istituzionale, mantenendo l’assetto previsto dalla normativa regionale vigente. Oltre al nuovo rappresentante di Coldiretti, siedono al tavolo tecnico il comandante della Polizia Locale, il responsabile del settore Lavori Pubblici e il Segretario generale della Camera di Commercio di Enna. La squadra di esperti e rappresentanti si completa con Maurizio Ettore Farina e Gianluca Speranza per Confcommercio, Salvatore Bonanno per Confesercenti e l’esperto dei problemi della distribuzione Antonio Catalano. Questa pluralità di voci assicura un confronto costante tra le esigenze della pubblica amministrazione e quelle delle diverse anime del commercio che animano le piazze della città.
Normativa e finalità dell’organismo tecnico
L’attività della commissione si inserisce nel quadro delineato dalla Legge Regionale 18 del 1995, che disciplina le norme in materia di commercio su aree pubbliche. Il compito principale di questo gruppo di lavoro consiste nel monitorare e regolamentare le dinamiche della distribuzione commerciale all’aperto, un comparto che rappresenta una fetta importante dell’economia del territorio di Piazza Armerina. Grazie a questa nuova integrazione, l’amministrazione comunale punta a mantenere un dialogo fluido con i rappresentanti di categoria, elemento fondamentale per gestire al meglio la distribuzione degli spazi pubblici e favorire le opportunità di sviluppo per gli ambulanti e i produttori locali.