“No alle favole, sì ai progetti”: la coalizione di Ezio De Rose fa il punto sulla campagna

La coalizione a sostegno di Ezio De Rose si compatta e rilancia con forza la sfida per il governo della città. Grande partecipazione e clima di entusiasmo all’incontro che si è svolto questo pomeriggio al Federico II Palace Hotel, dove candidati e sostenitori si sono ritrovati per condividere idee, obiettivi e strategie in vista degli ultimi giorni di campagna elettorale.

Un appuntamento carico di energia e determinazione, durante il quale è emersa con chiarezza la solidità di una squadra che punta su competenza, progettualità e concretezza amministrativa. Nel corso degli interventi sono stati illustrati i principali risultati raggiunti negli anni passati e le grandi opere già pianificate e finanziate per il futuro della città: mobilità sostenibile, nodi intermodali, Parco Urbano, riqualificazione urbana, infrastrutture per l’università, turismo, cultura e sviluppo economico.

“Questa coalizione ha dimostrato di sapere amministrare, programmare e ottenere risultati concreti – ha dichiarato Ezio De Rose –. Oggi possiamo guardare i cittadini negli occhi e parlare con i fatti, con i progetti, con le opere e con una visione chiara per il futuro di Enna”.

Nel dibattito è stato ribadito più volte come la differenza tra le proposte in campo stia proprio nella credibilità amministrativa e nella capacità di trasformare le idee in risultati tangibili. “Noi non vendiamo illusioni – è stato sottolineato – ma presentiamo progetti veri, già programmati e pronti a diventare realtà”.

Grande attenzione anche al ruolo dei giovani, alla necessità di costruire nuove opportunità per il territorio e alla volontà di rendere Enna una città moderna, attrattiva e dinamica, capace di valorizzare le proprie eccellenze culturali, universitarie e produttive.

L’incontro è stato anche l’occasione per organizzare il rush finale della campagna elettorale. Ai candidati e ai sostenitori è stato rivolto un forte appello all’impegno quotidiano sul territorio, al contatto diretto con i cittadini e alla diffusione del programma della coalizione in ogni quartiere e contrada.

“Abbiamo una squadra forte, competente e motivata – ha concluso Ezio De Rose –. Adesso serve l’ultimo sforzo per portare questo entusiasmo tra la gente. Enna può davvero aprire una nuova stagione di crescita, sviluppo e buon governo”.

La serata si è chiusa tra applausi, partecipazione e un messaggio chiaro: la coalizione guarda avanti con fiducia, determinazione e la consapevolezza di avere costruito un progetto credibile e vincente per il futuro della città.