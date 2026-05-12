Leonforte cammina unita per la legalità nel ricordo di Saetta e Livatino

Leonforte si prepara a vivere una mattinata carica di significato civile giovedì 21 maggio 2026 con l’iniziativa denominata Passi di Legalità, un evento che intende coinvolgere l’intera comunità in un cammino di riflessione e testimonianza. Il raduno dei partecipanti è previsto per le ore 10.30 presso il Palazzo del Municipio, punto di partenza di un corteo simbolico che attraverserà le vie del centro per ribadire l’impegno collettivo contro ogni forma di criminalità e in favore della giustizia. La marcia si concluderà intorno alle ore 13.00 in Piazza Saetta Livatino, un luogo dal forte valore emblematico dedicato alla memoria dei due magistrati che hanno pagato con la vita il proprio senso del dovere e la difesa dello Stato. Camminare insieme lungo questo tragitto non rappresenta soltanto un omaggio al passato, ma un atto di responsabilità verso il futuro, volto a sensibilizzare soprattutto le nuove generazioni sull’importanza della rettitudine e del rispetto delle regole come fondamenta di una società libera. La manifestazione trasformerà così le strade cittadine in un laboratorio di cittadinanza attiva, dove ogni passo compiuto dai partecipanti diventerà un segnale forte di unità e di appartenenza a una comunità che sceglie con determinazione la via della legalità e della memoria condivisa.