La città di Enna celebra la Madonna dei Calderai con la tradizionale Sagra campestre di primavera

Enna si prepara a vivere un fine settimana di profonda fede e folklore in occasione della Festa della Madonna dei Calderai fissata per il 16 e 17 maggio 2026. L’evento rappresenta un appuntamento storico per il territorio e unisce la devozione mariana ai ritmi della Sagra campestre di primavera. Il programma inizia sabato alle 18.00 con l’apertura ufficiale dei festeggiamenti mentre le note del Complesso bandistico della città di Valguarnera allietano le strade prima della celebrazione eucaristica delle 20.00. La domenica entra nel vivo già dal mattino con l’esibizione degli Arcieri medievali Federico II alle ore 10.00 e la successiva Santa Messa delle 12.00 che include la tradizionale benedizione dei campi e dei mezzi agricoli. Il momento più atteso resta la solenne processione del simulacro che inizierà alle ore 18.00 percorrendo le vie cittadine tra due ali di folla prima di lasciare spazio all’energia della musica popolare. La chiusura della manifestazione spetta infatti al Gruppo folk Kore di Enna che si esibirà alle 19.30 trasformando lo spazio della festa in un palcoscenico a cielo aperto dove la tradizione incontra l’entusiasmo dei numerosi visitatori presenti.