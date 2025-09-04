Protocollo d’intesa: sindaci, associazioni e Prefettura insieme per prevenire violenza, droga e incidenti

Nella sede della Prefettura di Enna è stato sottoscritto un nuovo Protocollo d’intesa per rafforzare l’ordine e la sicurezza pubblica nei locali di intrattenimento e negli esercizi aperti al pubblico. L’iniziativa, presentata nel corso di una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, è stata presieduta dal Prefetto Maria Carolina Ippolito, alla presenza dei vertici delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco, del sindaco di Enna e di numerosi primi cittadini della provincia, insieme alle associazioni di categoria.

Obiettivi del protocollo

Il documento mira a prevenire atti illegali e situazioni di pericolo all’interno e nelle vicinanze dei locali pubblici. «Il Protocollo è volto a rafforzare la cultura della legalità, soprattutto tra i giovani, e a incrementare i livelli di sicurezza nei luoghi di intrattenimento» – ha sottolineato il Prefetto. Particolare attenzione sarà rivolta al contrasto di violenza, uso di sostanze stupefacenti e abuso di alcool; il tutto con lo scopo di ridurre anche i rischi legati agli incidenti stradali.

Premialità per gli esercenti

L’accordo non si limita a imporre vincoli: per gli operatori economici che aderiranno e rispetteranno le prescrizioni sono previsti effetti premiali nell’ambito della normativa di pubblica sicurezza. Un modo per incentivare comportamenti virtuosi e responsabilità condivisa, in un’ottica di sicurezza partecipata che vede istituzioni e categorie professionali camminare insieme.

Un patto aperto

Dopo la discussione con sindaci e rappresentanti delle categorie, il Protocollo è stato firmato dai presenti e sarà aperto all’adesione dei singoli operatori economici. Lo strumento, strutturato come contratto per adesione, punta a diventare una cornice stabile per la collaborazione tra pubblico e privato, a tutela dei cittadini e di chi gestisce attività di intrattenimento.