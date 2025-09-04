Non rispetta le prescrizioni del giudice. Arrestato un uomo a Piazza Armerina

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un provvedimento di detenzione domiciliare nei confronti di un uomo residente a Piazza Armerina – misura decisa dalla Procura della Repubblica di Enna. La pena residua è di sette mesi di reclusione. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza locale hanno proceduto all’arresto, assicurando il rispetto della decisione dell’Autorità Giudiziaria.

Dalla misura alternativa alla revoca

I fatti che hanno portato alla condanna risalgono ad alcuni anni fa. Inizialmente l’uomo era stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali, tuttavia, non avendo rispettato le prescrizioni imposte e avendo commesso reiterate violazioni, si è reso necessario un intervento più severo. Il Tribunale di Sorveglianza, valutata la condotta, ha stabilito la detenzione domiciliare per il tempo residuo.

Legalità e sicurezza al centro dell’azione

La Polizia di Stato ha sottolineato, attraverso il proprio Ufficio Stampa, l’impegno quotidiano nel far rispettare le decisioni della magistratura e nel presidiare il territorio. «La nostra azione – ribadisce la Questura di Enna – si fonda sul dovere di garantire la sicurezza dei cittadini e la piena osservanza della legge». Un messaggio chiaro, che conferma la costante attenzione alla legalità e la vicinanza alle comunità locali.