Naxos Summer Fest Campus 2025 porta la grande musica a Piazza Armerina

Dal 1 al 12 settembre 2025, Piazza Armerina si trasforma in un palcoscenico diffuso per il Naxos Summer Fest Campus, evento che richiama giovani talenti e grandi maestri della musica classica. Un’occasione che unisce formazione, spettacolo e valorizzazione dei luoghi culturali più prestigiosi della città.

Masterclass con i grandi maestri

Gli studenti dei corsi di perfezionamento sono già arrivati e saranno guidati da maestri del calibro di Davide Alogna e Giuseppe Gullotta. L’obiettivo è offrire un percorso di crescita musicale e artistica attraverso lezioni, prove e concerti aperti al pubblico – un’esperienza che arricchisce non solo i partecipanti, ma anche la comunità locale.

Concerti nei luoghi simbolo

Il festival vivrà nei luoghi più iconici della città: Biblioteca Comunale “Alceste e Remigio Roccella”, Palazzo Trigona e il Teatro Garibaldi. Ogni serata sarà un viaggio tra suoni, emozioni e atmosfere suggestive, capaci di esaltare il legame tra musica e patrimonio storico-artistico.

Un appuntamento da non perdere

Con il Naxos Summer Fest Campus 2025, Piazza Armerina si conferma crocevia di arte e cultura, capace di attrarre giovani musicisti e appassionati, offrendo alla città un settembre intriso di bellezza e armonia.

Data Evento Luogo Orario 4 Settembre Il violino virtuoso – Lorenzo Meraviglia Biblioteca Alceste e Remigio Roccella 19:00 5 Settembre Concerto finale Masterclass M. Alogna Biblioteca Alceste e Remigio Roccella 19:00 8 Settembre I Solisti della Figaro Opera Society Biblioteca Alceste e Remigio Roccella 19:00 10 Settembre 75° anniversario della morte di Francesco Cilea – Concerto per pianoforte e orchestra TeatroGaribaldi 20:00 11 Settembre Concerto inaugurale mostra dedicata a Raffaello – Trio d’archi Palazzo Trigona 19:00

;