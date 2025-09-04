Naxos Summer Fest Campus 2025 porta la grande musica a Piazza Armerina

Dal 1 al 12 settembre 2025, Piazza Armerina si trasforma in un palcoscenico diffuso per il Naxos Summer Fest Campus, evento che richiama giovani talenti e grandi maestri della musica classica. Un’occasione che unisce formazione, spettacolo e valorizzazione dei luoghi culturali più prestigiosi della città.
Masterclass con i grandi maestri
Gli studenti dei corsi di perfezionamento sono già arrivati e saranno guidati da maestri del calibro di Davide Alogna e Giuseppe Gullotta. L’obiettivo è offrire un percorso di crescita musicale e artistica attraverso lezioni, prove e concerti aperti al pubblico – un’esperienza che arricchisce non solo i partecipanti, ma anche la comunità locale.
Concerti nei luoghi simbolo
Il festival vivrà nei luoghi più iconici della città: Biblioteca Comunale “Alceste e Remigio Roccella”, Palazzo Trigona e il Teatro Garibaldi. Ogni serata sarà un viaggio tra suoni, emozioni e atmosfere suggestive, capaci di esaltare il legame tra musica e patrimonio storico-artistico.
Un appuntamento da non perdere
Con il Naxos Summer Fest Campus 2025, Piazza Armerina si conferma crocevia di arte e cultura, capace di attrarre giovani musicisti e appassionati, offrendo alla città un settembre intriso di bellezza e armonia.
|Data
|Evento
|Luogo
|Orario
|4 Settembre
|Il violino virtuoso – Lorenzo Meraviglia
|Biblioteca Alceste e Remigio Roccella
|19:00
|5 Settembre
|Concerto finale Masterclass M. Alogna
|Biblioteca Alceste e Remigio Roccella
|19:00
|8 Settembre
|I Solisti della Figaro Opera Society
|Biblioteca Alceste e Remigio Roccella
|19:00
|10 Settembre
|75° anniversario della morte di Francesco Cilea – Concerto per pianoforte e orchestra
|TeatroGaribaldi
|20:00
|11 Settembre
|Concerto inaugurale mostra dedicata a Raffaello – Trio d’archi
|Palazzo Trigona
|19:00
