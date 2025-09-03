Una corsista deve partorire, la commissione della Kore si sposta in ospedale per farle sostenere un importante esame

Una storia che sembra uscita da un film, ma che è pura realtà. A volte, la burocrazia sa fare un passo indietro per lasciare spazio all’umanità, e la prova arriva dritta da Enna. Tre docenti dell’università Kore si sono spostati fino all’ospedale San Marco di Catania per permettere a una loro studentessa di sostenere un esame fondamentale. La ragione? La ragazza, una giovane di 33 anni di nome Laura, doveva affrontare la prova concorsuale per accedere al corso di specializzazione per insegnanti di sostegno proprio nello stesso giorno in cui era previsto il suo parto. L’ateneo ennese ha saputo reagire con prontezza e sensibilità a una situazione fuori dall’ordinario.
Un ponte tra università e ospedale
La candidata aveva informato la Kore dell’imminente maternità e del suo problema, che le avrebbe impedito di raggiungere la sede d’esame a Enna. La risposta dell’università, coordinata dal dipartimento di Studi Classici, Linguistici e della Formazione diretto da Marinella Muscarà, è arrivata in meno di 24 ore. Il rettore, Paolo Scollo, a sua volta ginecologo, ha emesso un decreto speciale per autorizzare una sottocommissione a recarsi in ospedale. Grazie alla collaborazione con il direttore generale del San Marco, Gaetano Sirna, e il direttore sanitario, Antonio Lazzara, l’esame si è potuto svolgere nello studio del primario di Ginecologia, il dottor Nino Rapisarda, con la presenza del personale sanitario che si è mostrato entusiasta e commosso dall’iniziativa.
Un esempio di sensibilità istituzionale
«Ho la pelle d’oca nel vedervi qui oggi», ha commentato il dottor Rapisarda, sottolineando la vera essenza della parità di genere, che non è fatta di facili slogan, ma di gesti concreti. E così, Laura ha prima sostenuto l’esame e subito dopo ha dato alla luce il suo bambino. Un lieto fine, insomma, che dimostra come la collaborazione tra enti, la flessibilità e una spiccata dose di sensibilità possano davvero fare la differenza nella vita delle persone.