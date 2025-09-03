Strada provinciale 51 al buio nonostante i lavori completati

La strada provinciale 51, nota come “strada di arroccamento sud-est San Calogero”, rappresenta un collegamento essenziale tra Enna Bassa e il centro storico, con particolare accesso al Castello di Lombardia – meta turistica di grande richiamo. Nonostante i lavori di manutenzione straordinaria completati nell’ottobre 2024, e la predisposizione dell’impianto di illuminazione da parte del Libero Consorzio, la strada rimane ancora al buio; una criticità che pesa sulla sicurezza degli automobilisti e dei pullman turistici diretti verso il cuore della città.

L’intervento del consigliere Cappa

Sulla vicenda è intervenuto il consigliere provinciale con delega alla Viabilità, Salvatore Cappa, che ha annunciato di voler sollecitare l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Gaetana Palermo, affinché l’impianto venga attivato. «È questa un’arteria di accesso al capoluogo di particolare interesse viario e turistico – ha dichiarato – oggi finalmente percorribile grazie al progetto di manutenzione realizzato dal Libero Consorzio, ma che necessita di essere adeguatamente illuminata per renderla più sicura, considerato l’afflusso veicolare».

I lavori completati dal Libero Consorzio

L’intervento del Libero Consorzio, costato economie di gestione reinvestite, ha permesso di migliorare in maniera significativa i circa 3 chilometri della strada: sostituito il manto stradale, posizionate barriere di sicurezza, ricostruite cunette e muretti di sostegno, rifatta la segnaletica stradale e realizzata un’ampia pulizia. Un pacchetto di opere che ha reso la SP 51 più funzionale e fruibile, in particolare per i bus turistici diretti al Castello di Lombardia, ma che resta incompleto senza l’attivazione dell’illuminazione.

La necessità di un’accelerata

L’appello lanciato da Cappa evidenzia la necessità di una rapida collaborazione tra Comune e Provincia; senza l’accensione dei lampioni, l’investimento rischia di non garantire pienamente i benefici attesi. L’auspicio è che l’arteria possa presto essere resa sicura anche nelle ore serali, completando un’opera attesa da tempo dalla cittadinanza e fondamentale per lo sviluppo turistico della città.

