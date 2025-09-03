Polizia di Stato porta in salvo un cane sulla SS 121

Momenti di tensione e paura sulla SS 121, nei pressi di Enna, dove un cane di nome Teo – smarrito e in evidente stato di agitazione – ha rischiato di provocare un grave incidente stradale. La scena si è svolta lo scorso 27 agosto, intorno alle 10:15, quando una pattuglia della Polizia di Stato in servizio di controllo ha udito il rumore di una brusca frenata; un automobilista, infatti, era stato costretto a bloccare improvvisamente la propria corsa per evitare l’animale che correva zigzagando in carreggiata.

La messa in sicurezza di Teo

Gli agenti, compreso il pericolo sia per la circolazione che per la vita stessa del cane, hanno subito interrotto il traffico in entrambi i sensi di marcia – manovra necessaria per scongiurare conseguenze peggiori – riuscendo ad avvicinarsi al meticcio e a prenderlo in custodia. Con delicatezza, il personale di polizia ha tranquillizzato l’animale e lo ha fatto salire a bordo della vettura di servizio; l’evidente presenza della targhetta e il comportamento affettuoso confermavano che si trattava di un cane padronale.

La riconsegna ai proprietari

Una volta ripristinata la viabilità, i poliziotti hanno rapidamente rintracciato la proprietaria, residente in una zona poco distante. Poco dopo, è giunto sul posto il marito, che ha potuto riabbracciare Teo – meticcio di taglia media, mantello beige sabbia e pelo corto, nato il 29 febbraio 2024 – scappato dalla proprietà di famiglia attraverso un varco nella recinzione. L’animale, regolarmente dotato di microchip, ha mostrato la propria gioia scodinzolando e manifestando affetto verso gli agenti che lo avevano tratto in salvo.

Un lieto fine che insegna prudenza

La vicenda si è conclusa con la gratitudine dei proprietari e con un grande sospiro di sollievo da parte degli automobilisti che avevano assistito alla scena. L’episodio dimostra quanto sia fondamentale la prontezza delle forze dell’ordine, ma anche l’attenzione dei padroni degli animali, chiamati a vigilare su cancelli e recinzioni per evitare fughe pericolose; piccoli accorgimenti che possono salvare la vita di un amico a quattro zampe e, al tempo stesso, prevenire incidenti stradali.