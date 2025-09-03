Gaza, AVIS Sicilia lancia un appello alla solidarietà e alla pace

Nel cuore di una tragedia che continua a colpire Gaza, c’è chi non resta a guardare. AVIS Regionale Sicilia, l’associazione dei donatori di sangue, ha voluto alzare la voce, e lo ha fatto con un comunicato che è un vero e proprio manifesto di solidarietà e di valori. Di fronte a una “drammatica situazione umanitaria”, l’Esecutivo AVIS Regionale Sicilia ribadisce con forza i propri principi, quelli che da sempre guidano l’associazione: la fratellanza, la solidarietà e, soprattutto, il rispetto per la vita. L’associazione non nasconde la sua commozione per la “sofferenza della popolazione civile”, una sofferenza che, si legge, interpella tutti come esseri umani. Un appello a superare le differenze e a unirsi per una causa comune che va oltre i confini e le ideologie.
L’adesione alla “Global Sumud Flotilla”
E le parole si sono tradotte in azioni concrete. L’AVIS Regionale Sicilia ha annunciato il suo sostegno e la partecipazione, anche se in forma simbolica, alla missione della “Global Sumud Flotilla”. Un’iniziativa che unisce persone, associazioni e movimenti da ogni parte del mondo, con un unico scopo: raggiungere Gaza. La scelta non è casuale: questa flottiglia, sottolinea il comunicato, “incarna perfettamente i principi che guidano la nostra associazione”. Non si tratta solo di un gesto isolato, ma di una conferma di un impegno costante. AVIS Regionale Sicilia, insomma, non si limita a donare sangue e a richiamare a parole il valore della vita, ma sceglie di farlo schierandosi apertamente al fianco di chi soffre.
La missione di AVIS non si esaurisce mai
Il comunicato si chiude con una riflessione più ampia: la missione di AVIS non si esaurisce con un singolo gesto, ma prosegue ogni giorno. L’associazione, infatti, ribadisce il suo ruolo nel richiamare costantemente la responsabilità di ciascuno nel “costruire un mondo” migliore, fatto di pace e solidarietà. In un mondo segnato da conflitti e divisioni, la voce di un’organizzazione come AVIS assume un valore ancora più profondo, diventando un faro di speranza e un richiamo alla coscienza collettiva.