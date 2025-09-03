Fondi destinati agli studenti: il consigliere Grancagnolo sollecita l’amministrazione

In vista dell’imminente apertura delle scuole, il consigliere comunale Cateno Grancagnolo ha rivolto un appello formale all’Assessore all’Istruzione Debora Zanerolli. L’obiettivo della richiesta è l’attivazione tempestiva delle procedure per l’erogazione dei buoni libro, fondi destinati agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Tale sollecitazione si basa sull’Accordo siglato tra la Regione Siciliana e l’Anci Sicilia in data 2 settembre. Questo accordo stabilisce la possibilità per i Comuni di anticipare le somme alle famiglie in attesa del trasferimento definitivo dei fondi regionali.

L’invito a individuare le risorse necessarie

Grancagnolo, in un comunicato, ha sottolineato quanto sia importante che l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Cammarata, e l’Assessorato di competenza, individuino le risorse finanziarie necessarie per soddisfare le richieste delle famiglie. La priorità, secondo il consigliere, è rispondere alle esigenze dei nuclei familiari a basso reddito che hanno già presentato la richiesta per i buoni libro a cui hanno diritto. L’adozione di questa misura, sempre secondo il consigliere, garantirebbe un avvio dell’anno scolastico senza ulteriori disagi per gli studenti e le loro famiglie.