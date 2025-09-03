Enna, Pizza Fest: Polizia di Stato in campo per la sicurezza stradale

Non solo gusto e convivialità: il “Pizza Fest” di Enna, al via oggi e in programma fino al prossimo 7 settembre, avrà anche un’importante missione educativa. L’evento, promosso dal CNA di Enna e dall’Associazione Pizzaioli Ennesi, con il patrocinio del Comune di Enna, si arricchisce della presenza d’eccezione del Pullman Azzurro della Polizia di Stato. Un’iniziativa pensata per portare, tra la gente e in un contesto diverso dal solito, un messaggio fondamentale: quello della guida sicura e della sicurezza stradale. Sarà l’occasione per unire l’utile al dilettevole, coniugando il piacere di stare insieme con un’attività di sensibilizzazione di grande valore civile.
Un’officina itinerante di legalità
Nelle giornate dal 4 al 6 settembre, il personale specializzato della Sezione Polizia Stradale di Enna sarà a bordo del Pullman Azzurro per incontrare la cittadinanza. Il focus sarà sulla prevenzione dell’infortunistica stradale, con un’attenzione particolare ai rischi e ai pericoli che derivano dalla guida sotto l’influenza di alcol o stupefacenti. È un modo per informare, per far riflettere e per diffondere una vera e propria cultura della legalità, partendo dalle basi del comportamento corretto sulle strade. La scelta di partecipare a una manifestazione così popolare come il Pizza Fest dimostra una volontà precisa: quella di coinvolgere direttamente le persone, avvicinando le istituzioni al cittadino in un modo più diretto e accessibile.
Per una comunità più consapevole
L’iniziativa, già accolta con grande entusiasmo nelle scorse edizioni, si pone come un’opportunità unica per l’intera comunità ennese. Il binomio pizza e sicurezza stradale potrebbe sembrare strano, ma è proprio in questa insolita combinazione che si nasconde la sua forza. L’evento non è solo un momento di festa, ma diventa anche un veicolo per veicolare messaggi importanti, con l’obiettivo finale di garantire la sicurezza dei partecipanti e promuovere, in senso più ampio, una maggiore cultura della legalità. Un passo in più verso una città e una provincia più attente e consapevoli.