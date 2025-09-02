Tornano i semafori allo svincolo dell’ospedale Chiello. Una misura per agevolare l’uscita delle ambulanze sulla 117 bis

Sulla 117 bis, all’altezza dello svincolo che conduce all’ospedale Chiello, tornano in funzione i semafori. La decisione nasce dall’esigenza di rendere più sicura l’immissione delle ambulanze dirette verso Piazza Armerina, un passaggio che, fino ad oggi, si è rivelato complesso e rischioso a causa dell’intenso traffico e della scarsa attenzione di alcuni automobilisti, che non sempre concedono la precedenza ai mezzi di emergenza.

L’intervento dell’assessore Arancio

«Il semaforo sarà attivo in maniera continuativa – spiega l’assessore alla Viabilità, Concetto Arancio – ma verrà azionato manualmente tramite un telecomando dagli stessi autisti delle ambulanze che potranno in qualunque momento far apparire il rosso per bloccare il traffico veicolare». In questo modo, i soccorritori si garantiranno un’uscita rapida e sicura dallo svincolo senza mettere a rischio altri veicoli in transito.

Una scelta di equilibrio

Negli ultimi anni la tendenza generale è stata quella di ridurre i semafori lungo le arterie più trafficate per favorire la scorrevolezza del traffico. Tuttavia, in questo caso la priorità resta la sicurezza dei mezzi di soccorso, chiamati ad agire senza perdite di tempo.

Una proposta per la viabilità

La soluzione individuata dall’amministrazione appare come un compromesso che tutela sia la fluidità della circolazione che l’urgenza dei soccorsi. Si tratta di una misura che, se ben gestita, potrà contribuire a ridurre incidenti e situazioni di pericolo, offrendo una maggiore garanzia a chi, in momenti critici, viaggia contro il tempo per salvare vite umane.

Nota: a causa di una incomprensione avevamo scritto che il semaforo restava lampeggiante. L’assessore Arancio precisa che i semafori resteranno sempre attivi.