StartNews.it Logo

Menu

pizza5h7

Pizza Enna Fest, la città si trasforma nella capitale della pizza

Pubblicato il 2 Settembre 2025 da
       

Enna torna a profumare di pizza con la quarta edizione del Pizza Enna Fest, manifestazione che per cinque giorni animerà il centro storico con laboratori, degustazioni, spettacoli, animazione, dj set e musica dal vivo. Un villaggio del gusto a cielo aperto che richiama cittadini e visitatori, ponendo la pizza come simbolo di convivialità e veicolo di promozione del territorio.

Eventi in programma

Il festival si aprirà con la presentazione ufficiale dell’Enna Calcio, condotta da Bedda Radio e Madame Valery, che a seguire intratterrà il pubblico con un coinvolgente dj set. Il giorno successivo spazio alla musica dal vivo con gli Happy Hour, tribute band di Ligabue, mentre i più piccoli saranno protagonisti del laboratorio organizzato dalla cooperativa “La Contea”.

Novità e sensibilizzazione

Tra le novità di quest’anno, l’arrivo in piazza dell’Autobus Azzurro della Polizia di Stato, un’iniziativa che mira a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza stradale. Un momento educativo che arricchisce il calendario del festival, affiancando intrattenimento e prevenzione.

Collaborazioni e sostegni

L’evento si svolge con il patrocinio e il sostegno del Comune di Enna, che ha sposato con convinzione l’iniziativa, riconoscendone il valore sociale, turistico e culturale. Tra i partner anche l’AIC (Associazione Italiana Celiachia), il Consorzio del Piacentino Ennese DOP, l’Azienda Mulinello, AF Restaurant Business Academy, Plasticart e Silvio Randazzo. La comunicazione e l’immagine dell’edizione 2025 sono curate dalla società D9.

Un’occasione di identità e promozione

Il Pizza Enna Fest, promosso dalla CNA di Enna e dall’Associazione Pizzaioli Ennesi, non è solo un appuntamento gastronomico, ma un’occasione per celebrare la pizza come prodotto identitario e, al tempo stesso, per promuovere le eccellenze enogastronomiche locali.

WhatsApp Image 2025 08 27 at 18.42.16

WhatsApp Image 2025 08 27 at 18.42.16

 

Home Utilità Radio Piazza Mille&uno Xbazar
Banner pubblicitario