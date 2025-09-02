Pizza Enna Fest, la città si trasforma nella capitale della pizza

Enna torna a profumare di pizza con la quarta edizione del Pizza Enna Fest, manifestazione che per cinque giorni animerà il centro storico con laboratori, degustazioni, spettacoli, animazione, dj set e musica dal vivo. Un villaggio del gusto a cielo aperto che richiama cittadini e visitatori, ponendo la pizza come simbolo di convivialità e veicolo di promozione del territorio.

Eventi in programma

Il festival si aprirà con la presentazione ufficiale dell’Enna Calcio, condotta da Bedda Radio e Madame Valery, che a seguire intratterrà il pubblico con un coinvolgente dj set. Il giorno successivo spazio alla musica dal vivo con gli Happy Hour, tribute band di Ligabue, mentre i più piccoli saranno protagonisti del laboratorio organizzato dalla cooperativa “La Contea”.

Novità e sensibilizzazione

Tra le novità di quest’anno, l’arrivo in piazza dell’Autobus Azzurro della Polizia di Stato, un’iniziativa che mira a sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza stradale. Un momento educativo che arricchisce il calendario del festival, affiancando intrattenimento e prevenzione.

Collaborazioni e sostegni

L’evento si svolge con il patrocinio e il sostegno del Comune di Enna, che ha sposato con convinzione l’iniziativa, riconoscendone il valore sociale, turistico e culturale. Tra i partner anche l’AIC (Associazione Italiana Celiachia), il Consorzio del Piacentino Ennese DOP, l’Azienda Mulinello, AF Restaurant Business Academy, Plasticart e Silvio Randazzo. La comunicazione e l’immagine dell’edizione 2025 sono curate dalla società D9.

Un’occasione di identità e promozione

Il Pizza Enna Fest, promosso dalla CNA di Enna e dall’Associazione Pizzaioli Ennesi, non è solo un appuntamento gastronomico, ma un’occasione per celebrare la pizza come prodotto identitario e, al tempo stesso, per promuovere le eccellenze enogastronomiche locali.