Potenziato il reparto di senologia all’Umberto I di Enna

Il Presidio Ospedaliero Umberto I di Enna compie un ulteriore passo in avanti nel settore della prevenzione oncologica femminile. La dottoressa Marianna Roberta Tomasello ha ricevuto un incarico a tempo determinato presso il reparto di Senologia, con l’obiettivo di rafforzare i servizi dedicati alla diagnosi precoce del tumore al seno.
Supporto alla struttura diretta dalla dottoressa Bizzini
Il nuovo ingresso rappresenta un sostegno prezioso per l’Unità Operativa Semplice di Senologia diretta dalla dottoressa Teresa Bizzini, già punto di riferimento consolidato per le donne del territorio. La presenza di una nuova specialista consentirà di ampliare l’offerta di screening mammografico e migliorare l’organizzazione interna del reparto.
Riduzione delle liste d’attesa
Uno degli obiettivi principali dell’incarico alla dottoressa Tomasello è la riduzione dei tempi di attesa per gli esami di screening – una criticità che da tempo affligge molte strutture sanitarie siciliane. L’incremento del numero di prestazioni disponibili garantirà un accesso più rapido ai controlli preventivi.
L’importanza della diagnosi precoce
La Senologia è una disciplina centrale nella lotta contro i tumori femminili; la tempestività della diagnosi può incidere in maniera decisiva sul percorso terapeutico e sulla prognosi delle pazienti. L’ampliamento delle prestazioni a Enna va quindi a rafforzare un presidio già riconosciuto come fondamentale nella tutela della salute delle donne.
Un progetto in crescita
L’arrivo della dottoressa Tomasello si inserisce all’interno del progetto di potenziamento qualitativo e quantitativo dell’offerta sanitaria promosso dall’Asp di Enna. La Direzione Strategica continua infatti a puntare con costanza al miglioramento dei servizi, con un’attenzione particolare alla prevenzione oncologica.