Asp di Enna, avviata la rotazione dirigenziale. Nuovi incarichi per garantire legalità, trasparenza e crescita organizzativa

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha avviato un processo di rotazione dirigenziale che interessa vari settori strategici. La decisione nasce da esigenze organizzative interne e dal rispetto delle norme sulla prevenzione della corruzione – in particolare la Legge 190 del 2012, la cosiddetta «Legge Severino» – che impone la rotazione periodica dei vertici.

Gli avvicendamenti nei ruoli chiave

Il piano prevede passaggi di consegne tra figure già consolidate nell’organico: la dott.ssa Anna Farruggio lascia la UOC Amministrativa Area Sud per assumere la guida della UOC Provveditorato, scambiandosi il ruolo con la dott.ssa Maria Concetta Perna. Il dott. Ciro Viscuso approda alla direzione della UOC Controllo di Gestione e SIS, mentre il dott. Francesco Guccio guiderà la UOC Amministrativa Area Nord, al posto della dott.ssa Carmela Ghirlanda che passa agli Affari Generali. Nuovo incarico anche per l’avvocato Maria Elena Argento, che assume la direzione della UOC Coordinamento Staff Aziendali, mantenendo il Servizio Legale.

Obiettivi: legalità e prevenzione

«Nella mia azione amministrativa – spiega il Direttore Generale Mario Zappia – ho sempre previsto questo tipo di provvedimenti in linea con la normativa. Si tratta di scelte organizzative necessarie per garantire legalità e trasparenza; anche se inizialmente possono comportare un piccolo costo in termini di efficienza, sono utili e vanno fatte per il bene dell’Azienda e della comunità che assistiamo».

Nuovi stimoli per i dirigenti

La rotazione, oltre a essere un obbligo di legge, diventa anche un’opportunità per sperimentare sinergie tra competenze e responsabilità, valorizzando risorse già presenti. I nuovi incarichi possono infatti favorire approcci innovativi e metodologie diverse, utili a rendere l’organizzazione più dinamica e capace di affrontare le sfide gestionali e le richieste del territorio.

Una gestione orientata al futuro

Con questa riorganizzazione, l’ASP di Enna dimostra la volontà di coniugare il rispetto delle regole anticorruzione con la ricerca di soluzioni organizzative moderne e flessibili, ponendo le basi per una gestione sempre più trasparente, orientata alla qualità dei servizi e all’innovazione continua.

