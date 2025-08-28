Asp di Enna, avviso straordinario per incarico di dirigente sanitario nell’area riabilitazione

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, con l’atto deliberativo n. 1319 del 6 agosto, ha dato il via a un avviso pubblico straordinario per l’assegnazione di un incarico a tempo determinato di dirigente delle professioni sanitarie dedicato all’area della riabilitazione. Una scelta resa necessaria dalla carenza di una figura chiave; senza la quale risulterebbe difficile mantenere adeguati standard di efficienza e qualità nei servizi offerti.

Il ruolo strategico del dirigente

Come riportato nell’avviso, la figura è considerata «necessaria e infungibile»; infatti il dirigente delle professioni sanitarie ha il compito di coordinare e supervisionare il personale tecnico-sanitario. In particolare, nell’area riabilitativa, questa funzione è essenziale per assicurare un percorso assistenziale coerente e mirato, capace di rispondere ai bisogni dei pazienti e della comunità.

Modalità di selezione semplificata

La procedura prevede la valutazione dei titoli dei candidati seguita da un colloquio; una formula più rapida rispetto al tradizionale concorso pubblico. Questa modalità snella consente all’Asp di accelerare i tempi di copertura, riducendo al minimo i vuoti organizzativi e garantendo continuità nei servizi. L’obiettivo è formulare una graduatoria da cui attingere per l’immediato conferimento dell’incarico.

Impatto sulla comunità locale

L’incarico rappresenta un tassello fondamentale nel rafforzamento della rete sanitaria territoriale. L’area della riabilitazione, sempre più centrale nelle strategie di cura, sostiene il recupero funzionale dei pazienti e contribuisce a migliorare la qualità della vita delle persone assistite. Per l’Asp ennese, si tratta di una mossa che guarda tanto all’efficienza interna quanto al benessere dei cittadini.

.

