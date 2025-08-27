Piazza Armerina – Fiera di settembre: stop al traffico. Le regole per la viabilità

La città di Piazza Armerina si prepara alla tradizionale Fiera di settembre e, per garantire sicurezza e ordine, la Polizia Locale ha emanato l’ordinanza n. 73 del 27 agosto 2025. Il provvedimento stabilisce il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito veicolare in diverse vie del centro urbano, dalle ore 8:00 del 6 settembre fino alle ore 20:00 dell’8 settembre. L’obiettivo è tutelare l’incolumità pubblica e permettere ai visitatori di muoversi liberamente tra gli stand della fiera.

Vie interessate dall’ordinanza

I divieti riguarderanno un’ampia zona centrale, comprendente via G. Lo Giudice, via Intorcetta, via R. Roccella, via Piazza Boris Giuliano, via Mons. Palermo, via Chiarandà, via Filippo Guccio, via G. Roccella, via Caltanissetta, Piazza Sen. Marescalchi e Piazza Falcone-Borsellino. Si tratta delle principali arterie che saranno trasformate in un grande spazio pedonale dedicato al mercato fieristico – un provvedimento che segue la tradizione, ma con attenzione alla sicurezza.

Cambi nei sensi di marcia

L’ordinanza introduce anche alcune modifiche temporanee alla circolazione: via Vittorio Emanuele Orlando diventerà senso unico dalla via Filippo Guccio a via Mons. La Vaccara; via Chiarandà avrà tratti a doppio senso e un tratto a senso unico con inversione di marcia. Queste variazioni serviranno a gestire i flussi di traffico alternativi e a ridurre i disagi per residenti e automobilisti.

Trasporto pubblico e taxi

La linea urbana degli autobus cambierà percorso: i mezzi provenienti da via Generale Muscarà transiteranno da piazza Gen. Cascino, via Dott. La Malfa e via Mazzini, evitando il tratto normalmente utilizzato durante l’anno. Anche l’area destinata ai taxi sarà temporaneamente spostata all’interno di Piazza Sen. Marescalchi, in corrispondenza degli stalli blu.

