L’ASP di Enna accelera sulle assunzioni: in arrivo 98 nuovi medici specialisti.Procedure concorsuali veloci e numeri record di candidati per rafforzare i servizi sanitari del territorio

L’ASP di Enna accelera sulle assunzioni: in arrivo 98 nuovi medici specialisti.Procedure concorsuali veloci e numeri record di candidati per rafforzare i servizi sanitari del territorio
       

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha dato una netta accelerata al percorso di reclutamento di nuovi professionisti. l’obiettivo è chiaro: migliorare i servizi sanitari in tempi rapidi. Il concorso bandito ad aprile 2025 ha già prodotto i primi risultati, con numeri significativi sia per affluenza che per tempi di selezione.

Le specialità interessate

I dati confermano l’ottima partecipazione: 100 candidati ammessi per i 15 posti di medicina generale, 98 ammessi per i 3 posti di radiodiagnostica, 17 per i 18 posti di medicina e chirurgia di accettazione e urgenza. Seguono 22 concorrenti ammessi per gli 8 posti in ortopedia e traumatologia; 10 per l’unico posto in anatomia patologica e 14 per i 10 posti al Dipartimento di Salute Mentale.

Le decisioni della Direzione Strategica

Con una serie di delibere del 13 agosto, l’ASP ha approvato i primi elenchi degli ammessi e nominato le commissioni esaminatrici per ciascuna branca; la Direzione Strategica – composta dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia, dalla Direttrice Amministrativa Dr.ssa Maria Sigona e dal Direttore Sanitario Dr. Ennio Ciotta – conferma la volontà di ridurre al minimo i tempi burocratici.

Obiettivo: più qualità e meno attese

«Siamo soddisfatti della risposta ottenuta – dichiara il Direttore Generale Mario Zappia – abbiamo voluto imprimere un’accelerazione decisiva per dare risposte concrete ai cittadini. È doveroso ringraziare il servizio risorse umane guidato dalla Dott.ssa Angela Messina, che sta lavorando senza sosta per rendere possibile questo risultato».

Prospettive per il territorio

Le nuove assunzioni, una volta completato l’iter, garantiranno il potenziamento degli ospedali e dei servizi territoriali; l’effetto atteso è un incremento delle prestazioni erogate e una riduzione sensibile dei tempi di attesa. L’arrivo di 98 specialisti rappresenta quindi un’iniezione di fiducia per tutto il territorio ennese, che si prepara a un salto di qualità nella sanità pubblica.

Potrebbero interessarti

Il PD di Enna accusa la destra: «Tagli e accorpamenti stanno calpestando la scuola»

Il PD di Enna accusa la destra: «Tagli e accorpamenti stanno calpestando la scuola»

Scontro frontale sulla SS 192 nei pressi di Calderai. Due feriti trasportati all’ospedale Umberto I di Enna;

Scontro frontale sulla SS 192 nei pressi di Calderai. Due feriti trasportati all’ospedale Umberto I di Enna;

Enna celebra l’arte contemporanea con tre artiste siciliane. A Palazzo Chiaramonte la collettiva aperta fino al 17 settembre

Enna celebra l’arte contemporanea con tre artiste siciliane. A Palazzo Chiaramonte la collettiva aperta fino al 17 settembre

Finalmente un caffè all’Umberto I: inaugurato il nuovo bar dell’ospedale

Finalmente un caffè all’Umberto I: inaugurato il nuovo bar dell’ospedale

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Enna

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Enna

Ripristinato l’ambulatorio odontoiatrico all’ospedale Umberto I di Enna

Ripristinato l’ambulatorio odontoiatrico all’ospedale Umberto I di Enna

A19, stretta sui mezzi pesanti dopo gli incidenti: notte di controlli della Polstrada

A19, stretta sui mezzi pesanti dopo gli incidenti: notte di controlli della Polstrada

whttele2
.

Grazie ai nostri canali Whatsapp e Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli su StartNews.it
Iscriviti su Whatsapp
Iscriviti su Telegram

 

 

«Home

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi