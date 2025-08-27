L’ASP di Enna accelera sulle assunzioni: in arrivo 98 nuovi medici specialisti.Procedure concorsuali veloci e numeri record di candidati per rafforzare i servizi sanitari del territorio

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna ha dato una netta accelerata al percorso di reclutamento di nuovi professionisti. l’obiettivo è chiaro: migliorare i servizi sanitari in tempi rapidi. Il concorso bandito ad aprile 2025 ha già prodotto i primi risultati, con numeri significativi sia per affluenza che per tempi di selezione.

Le specialità interessate

I dati confermano l’ottima partecipazione: 100 candidati ammessi per i 15 posti di medicina generale, 98 ammessi per i 3 posti di radiodiagnostica, 17 per i 18 posti di medicina e chirurgia di accettazione e urgenza. Seguono 22 concorrenti ammessi per gli 8 posti in ortopedia e traumatologia; 10 per l’unico posto in anatomia patologica e 14 per i 10 posti al Dipartimento di Salute Mentale.

Le decisioni della Direzione Strategica

Con una serie di delibere del 13 agosto, l’ASP ha approvato i primi elenchi degli ammessi e nominato le commissioni esaminatrici per ciascuna branca; la Direzione Strategica – composta dal Direttore Generale Dr. Mario Zappia, dalla Direttrice Amministrativa Dr.ssa Maria Sigona e dal Direttore Sanitario Dr. Ennio Ciotta – conferma la volontà di ridurre al minimo i tempi burocratici.

Obiettivo: più qualità e meno attese

«Siamo soddisfatti della risposta ottenuta – dichiara il Direttore Generale Mario Zappia – abbiamo voluto imprimere un’accelerazione decisiva per dare risposte concrete ai cittadini. È doveroso ringraziare il servizio risorse umane guidato dalla Dott.ssa Angela Messina, che sta lavorando senza sosta per rendere possibile questo risultato».

Prospettive per il territorio

Le nuove assunzioni, una volta completato l’iter, garantiranno il potenziamento degli ospedali e dei servizi territoriali; l’effetto atteso è un incremento delle prestazioni erogate e una riduzione sensibile dei tempi di attesa. L’arrivo di 98 specialisti rappresenta quindi un’iniezione di fiducia per tutto il territorio ennese, che si prepara a un salto di qualità nella sanità pubblica.