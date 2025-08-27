La polemica sui soldi spesi per gli eventi culturali: l’intervento dei Revisori dei Conti. L’amministrazione “normale prassi”.

A Piazza Armerina si è aperto un nuovo fronte di discussione attorno alla gestione delle risorse comunali destinate agli eventi culturali. Secondo quanto riportato da un quotidiano, l’Organo di Revisione contabile ha inviato una relazione alla Corte dei Conti segnalando presunte irregolarità nella gestione di alcuni fondi. In particolare, i revisori contesterebbero l’utilizzo di risorse originariamente destinate al “Palio dei Normanni” per coprire spese legate al “Barock Festival”. Una decisione che necessita di un parere della Corte dei Conti visto che potrebbe configurarsi uno storno di denaro non coerente con la finalità iniziale dei fondi. Da qui la necessità di un approfondimento da parte della magistratura contabile.

L’invio degli atti alla Corte dei Conti

Dopo l’uscita della notizia, l’amministrazione comunale ha diffuso una nota ufficiale, nella quale si spiega che la trasmissione degli atti, effettuata dai revisori, non equivale a una condanna né a una certificazione automatica di irregolarità, così come l’articolo del quotidiano sembrerebbe far intendere. Si tratta, tecnicamente, di una procedura prevista dal Testo Unico degli Enti Locali (art. 239, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 267/2000), che permette di segnalare situazioni da chiarire o verificare. Spetterà quindi alla Corte dei Conti, organo indipendente, stabilire se vi siano state effettive irregolarità o se, invece, le decisioni prese dalla giunta rientrino nella piena correttezza amministrativa.

La replica dell’amministrazione comunale

Nel comunicato si precisa che tutti gli atti relativi al Palio e al Barock Festival sono stati adottati «con pareri tecnici e contabili favorevoli», rispettando la continuità amministrativa e senza compromettere gli equilibri di bilancio. Ogni spesa – sottolinea la giunta – è stata sostenuta sulla base di delibere approvate, atti pubblici e rendicontazioni complete, «nulla è stato fatto in modo arbitrario o discrezionale».

Un investimento culturale e turistico

Per l’amministrazione, Palio e Barock Festival rappresentano tasselli di una strategia complessiva di rilancio turistico e culturale della città, con il sostegno di fondi regionali e comunali vincolati alla promozione del territorio. «Ogni euro speso – scrive la giunta – è stato un investimento nella cultura, nell’economia locale e nell’identità della comunità». Nel documento si respingono al mittente accuse e si sottolineano il ricorso strumentalizzazioni politiche, ribadendo che la Corte dei Conti valuterà con imparzialità e che l’ente continuerà a operare «con determinazione, trasparenza e responsabilità».

Il nodo politico

La vicenda, oltre agli aspetti tecnici e contabili, ha inevitabilmente una ricaduta politica. Le opposizioni, come evidenziato dall’articolo di stampa, potrebbero utilizzare la relazione dei revisori per attaccare la maggioranza, mentre la giunta si difende rilanciando il valore delle iniziative culturali. In attesa che la Corte dei Conti si esprima, il caso resta aperto e destinato a tenere alta l’attenzione pubblica sulla gestione delle finanze comunali. Il comunicato dell’amministrazione si chiude con un richiamo alla responsabilità collettiva: «La nostra città ha bisogno di progettualità, non di sospetti. Di sviluppo, non di paure»

