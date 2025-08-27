Incendio in abitazione a Barrafranca, evacuata una palazzina. Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme: nessun ferito

Paura a Barrafranca nel pomeriggio di oggi, quando intorno alle ore 17.05 è scattato l’allarme per un incendio in un’abitazione di piazza Martiri della Libertà. Le fiamme – divampate per cause ancora in corso di accertamento – hanno interessato il secondo piano di una palazzina a due livelli. Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto il luogo dell’emergenza con due squadre operative provenienti da Enna e da Piazza Armerina.

Forze in campo e mezzi utilizzati

Per fronteggiare il rogo, i pompieri hanno utilizzato un’autoscala ed un’autobotte in supporto, strumenti indispensabili per circoscrivere il fuoco ed evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente. L’intervento tempestivo è risultato determinante: l’opera dei Vigili del Fuoco, infatti, è valsa ad impedire che l’incendio raggiungesse anche gli appartamenti confinanti, limitando i danni materiali.

Evacuazione e sicurezza dei residenti

A scopo precauzionale, le abitazioni dello stabile sono state immediatamente evacuate; una misura necessaria per tutelare l’incolumità degli abitanti e consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati.

Forze dell’ordine e soccorsi sul posto

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono proseguite fino al completo controllo del rogo. Intanto, si sta lavorando per ricostruire la dinamica e le cause che hanno dato origine all’incendio.