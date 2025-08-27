Incendio in abitazione a Barrafranca, evacuata una palazzina. Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme: nessun ferito

Incendio in abitazione a Barrafranca, evacuata una palazzina. Vigili del Fuoco in azione per domare le fiamme: nessun ferito
       

Paura a Barrafranca nel pomeriggio di oggi, quando intorno alle ore 17.05 è scattato l’allarme per un incendio in un’abitazione di piazza Martiri della Libertà. Le fiamme – divampate per cause ancora in corso di accertamento – hanno interessato il secondo piano di una palazzina a due livelli. Immediato l’arrivo dei Vigili del Fuoco, che hanno raggiunto il luogo dell’emergenza con due squadre operative provenienti da Enna e da Piazza Armerina.

Forze in campo e mezzi utilizzati

Per fronteggiare il rogo, i pompieri hanno utilizzato un’autoscala ed un’autobotte in supporto, strumenti indispensabili per circoscrivere il fuoco ed evitare che le fiamme si propagassero ulteriormente. L’intervento tempestivo è risultato determinante: l’opera dei Vigili del Fuoco, infatti, è valsa ad impedire che l’incendio raggiungesse anche gli appartamenti confinanti, limitando i danni materiali.

Evacuazione e sicurezza dei residenti

A scopo precauzionale, le abitazioni dello stabile sono state immediatamente evacuate; una misura necessaria per tutelare l’incolumità degli abitanti e consentire ai soccorritori di operare in sicurezza. Fortunatamente, non si registrano feriti né intossicati.

Forze dell’ordine e soccorsi sul posto

Oltre ai Vigili del Fuoco, sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, i Carabinieri e la Polizia Locale. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area sono proseguite fino al completo controllo del rogo. Intanto, si sta lavorando per ricostruire la dinamica e le cause che hanno dato origine all’incendio.

Potrebbero interessarti

Capannone in fiamme a Barrafranca: intervento dei Vigili del Fuoco in contrada Albana

Capannone in fiamme a Barrafranca: intervento dei Vigili del Fuoco in contrada Albana

Protocollo tra ASP di Enna e Comune di Barrafranca: un fronte comune contro il randagismo

Protocollo tra ASP di Enna e Comune di Barrafranca: un fronte comune contro il randagismo

Enna – controlli straordinari della polizia stradale a Piazza Armerina e Barrafranca: sette infrazioni e un sequestro

Enna – controlli straordinari della polizia stradale a Piazza Armerina e Barrafranca: sette infrazioni e un sequestro

Arresto a Barrafranca: scoperta attività di spaccio nonostante l’artefice fosse ai domiciliari

Arresto a Barrafranca: scoperta attività di spaccio nonostante l’artefice fosse ai domiciliari

Studenti del “Falcone” di Barrafranca premiati al concorso nazionale “E-Project”

Studenti del “Falcone” di Barrafranca premiati al concorso nazionale “E-Project”

Il Liceo delle Scienze Umane di Barrafranca: eccellenza siciliana secondo Eduscopio

Il Liceo delle Scienze Umane di Barrafranca: eccellenza siciliana secondo Eduscopio

Attività delle forze dell’ordine: Barrafranca e Pietraperzia al centro di controlli

Attività delle forze dell’ordine: Barrafranca e Pietraperzia al centro di controlli

whttele2
.

Grazie ai nostri canali Whatsapp e Telegram potete rimanere aggiornati sulla pubblicazione di nuovi articoli su StartNews.it
Iscriviti su Whatsapp
Iscriviti su Telegram

 

 

«Home

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi