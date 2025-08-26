Valguarnera, conclusi i festeggiamenti patronali in onore di San Cristofero: il sindaco Draià ringrazia la comunità

Con piazza della Repubblica e via Sant’Elena gremite di cittadini, Valguarnera ha vissuto giornate di intensa partecipazione per i festeggiamenti in onore di San Cristoforo, patrono della città. Momenti di devozione, musica e aggregazione hanno ridato vita alle tradizioni locali, trasformando la festa in un’occasione di unità e memoria collettiva.

Il messaggio del sindaco

Al termine della manifestazione, il sindaco Francesca Draià ha diffuso un comunicato per ringraziare la comunità e sottolineare lo spirito di appartenenza che ha animato l’evento: «Amare Valguarnera significa esserci sempre, non limitarsi a criticare; noi ci siamo stati, ci siamo e continueremo ad esserci, perché il nostro impegno è e sarà sempre per la comunità».

Ringraziamenti e riconoscimenti

La prima cittadina ha espresso gratitudine alle forze dell’ordine, al comandante della Polizia municipale Rino Scarpaci, ai volontari della Protezione civile e agli operai del Reddito Minimo, sottolineando il ruolo indispensabile di ciascuno. Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla squadra di governo – Carmelo Auzzino, Sara Pecora, Gaetana Telaro e Andrea Di Cristina – e all’assessore Gianluca Arena «per l’impegno dimostrato». Citati anche il presidente del Consiglio Enrico Scozzarella e i consiglieri Lorenzo Scarlata e Francesca Ingari.

Tradizione e futuro

«San Cristoforo è passato, ma resterà sempre nel cuore», ha scritto il sindaco Draià, ribadendo la volontà di proseguire con «passione e determinazione» per la crescita di Valguarnera. L’eco dei festeggiamenti resta così legata a un impegno amministrativo che si proietta oltre l’evento, rafforzando il senso di comunità e appartenenza.

